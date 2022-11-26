趕快調整稅務資料 送自己一個聖誕禮物

年終將至，是時候及時調整稅務資料，也算是送自己一個聖誕禮物，尤其是，2022年通貨膨脹 率上升和股市房市下滑，有很多稅務事需要及早追蹤整理。

2022納稅年度大部分行動都必須在明年(2023年)元旦之前完成，只有以下幾項主要事項例外：2022年傳統個人退休帳戶(individual retirement account，IRA)、Roth IRA和健康儲蓄 帳戶的供款，通常可以在下一年的納稅期限，也就是明年4月18日之前完成。部分自雇納稅人可以在明年10月16日之前為Solo 401(k)將2022年的供款存入。

值得關注的事項如下：

檢查預扣稅(Withhholding tax)和預估稅(Estimated Tax)

通貨膨脹讓稅款少繳的罰款推高至6%，明年元旦還可能會升至7%，遠高於今年稍早的4%。因此，請檢查預扣稅或季度預估稅，尤其是當你的收入不均衡或有意外之財時。大多數申報人必須早在4月納稅截止日期前繳納90%稅款，以免被罰款。至於繳交2022年第四季度預估稅款的截止日期，受雇員工為今年12月31日，其他為2023年1月17日。

有鑑於國稅局案件積壓，如果納稅人可望獲得大筆2022年退稅 ，宜考慮降低預扣稅或預估稅款，盡量減少退稅延遲時的困擾。

要用標準扣除還是逐項列舉扣除？

申報者可以選擇直接減去標準扣除額總額，或是透過「逐項列舉扣除」詳細說明自己的房貸利息、州和地方稅、慈善捐款、醫療費用等，來減少應稅所得。

2022年已婚聯合申報者的標準扣除額為2萬5900元，單身申報者為1萬2950元。請記得，因為通貨膨脹，2023年標準扣除額金額已提高了；屆時已婚聯合申報者的標準扣除額為2萬7700元、單身申報者為1萬3850元。

採用2022年或2023年標準扣除的申報者，應評估看看是否應在某些年份藉由逐項列舉扣除，用「捆綁扣除」的方式來獲得更多退稅。