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感恩節貧富兩樣情…135元早午餐秒殺 救濟食物排長龍

編譯潘勛／綜合25日電
感恩節當天，聯合教會慈善救濟所(URM)提供免費早午餐，領取者在洛杉磯市區大排長龍。(美聯社)
感恩節當天，聯合教會慈善救濟所(URM)提供免費早午餐，領取者在洛杉磯市區大排長龍。(美聯社)

今年假期季出現貧富消費兩極的光景，以波士頓市為例，豪華飯店推出高價135元的感恩節早午餐(brunch)，幾周前便被搶光，但城市另一邊，天主教慈善施食場擠滿領取救濟食物的人；專家認為，即便聯準會(Fed)真達成目標，既讓通膨降溫又讓經濟軟著陸，全國民眾受到的影響也不盡相同。

紐約時報25日報導，波士頓市的反差適足以凸顯新冠疫情近三年下來，貧富分裂的效應擴散到全國紊亂的經濟。許多有錢消費者依然荷包滿滿，手頭闊綽，消費名牌、高檔旅遊毫不手軟，讓業者對這個假期季充滿希望；但同一時間，窮人阮囊羞澀，面對攀升的物價、借款成本，生活捉襟見肘。

這種現象讓疫情期間嚴峻的現實格外分明；聯準會大舉升息，讓借貸成本變高，想打壓需求，希望冷卻經濟，控制住幾十年來最兇猛的通膨；聯準會試著造出經濟軟著陸，不致大衰退，不會很多人失業。

很多工薪家庭過去兩年日子過得不錯；雖然疫情伊始很快失業，但就業機會迅速回來，工資成長強勁，政府又頻發紓困支票，讓家家戶戶取得儲蓄，但通膨18個月下來，窮人的這些家底已經耗光。

依聯準會估算，到今年年中，美國家戶仍坐擁疫情期間積累下來的額外存款1兆7000億元，但其中約1兆3500億元是收入上半階層所持有，下半段只有3500億元。

同一時段，到今年10月物價漲7.7%，遠超過疫情前的大約2%；許多住在中低收入區的人儲蓄耗光，生活必需開支如修車、食物及住居開銷變得遠為昂貴，開始轉向信用卡借貸以維持生活；聯準會紐約分行研究指出，這群人目前的帳單遠高於2019年，有些人日子過得很苦。

通膨的負擔絕大多數壓在窮人身上，正是聯準會奮力想迅速控制物價的原因之一；聯準會今年已把基準利率由近乎零升到近4%，還暗示要繼續升；但降通膨的過程一樣會傷害到收入較少的民眾，升息讓勞動市場降溫，工資不再成長，甚至造成失業。如此意味原本強勁、支撐勞動階級的就業市場，可能很快就會破裂。

聯準會 疫情 就業

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