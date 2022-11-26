感恩節奇蹟 郵輪客落海 漂流20小時獲救

海岸防衛隊拯救行動協調官接受CNN採訪，說明海上救人的經過。(翻攝自CNN電視畫面)

海岸防衛隊25日表示，一名28歲男子23日深夜從嘉年華勇氣號郵輪 (Carnival Valor)失蹤，約20小時後，被海防隊從海上救起送醫，目前情況穩定。

「嘉年華勇氣號」郵輪。(取自維基百科)

嘉年華郵 輪公司說，23日晚11時左右，該男子和妹妹同在船上酒吧，告知妹妹要上洗手間，之後再無音訊。妹妹翌日報警說哥哥失蹤。海防隊24日下午2點半左右接獲消息。

郵輪人員整船找遍了，找不到人，決定循原路回頭搜尋海面。海防人員加入搜尋，於24日晚上8點25分把落水的男子救回，獲救時距離他失蹤已20小時。

出事的郵輪當時在前往加勒比海的墨西哥 科祖梅爾(Cozumel)島途中，失蹤乘客獲救後，得到海防隊許可，繼續前往目的地。

海岸防衛隊搜救協調官塞思·格羅斯(Seth Gross)中尉25日早晨告訴有線電視新聞網(CNN)，海防隊啟動所有資源，並通知在墨灣作業的所有船隻。

格羅斯說，搜索區域延伸了200多英里，感恩節晚上當地的水溫剛剛超過華氏70 度。考慮到失蹤者最後位置與海岸防衛隊收到警報之間的時間差，「我們知道與墨西哥灣船隻的溝通至關重要，」格羅斯說。

海岸防衛隊25日在新聞發布會上說，在路易斯安那州西南航道以南約20英里處，散裝貨船CRINIS號的船員接獲通報，開始掃描附近水域，在24日晚上8點25分左右，他們發現了「一些動靜」，是那個失蹤者。

從新奧爾良起飛的海岸防衛隊直升機立即前往現場 ，將這名男子吊上直升機，直接送到紐奧良湖前機場(Lakefront Airport)醫護站，當時急救人員已在等候。

失蹤者獲救時，反應正常，「能夠說出自己的名字，並證實他就是落水的人。」不過出現體溫過低、休克、脫水現象。他「並沒有明確說明為什麼落水，或具體是什麼時間，」格羅斯補充說。

格羅斯說，救援人員無法確定他在水中待了多久，但可能超過15個小時。格羅斯形容，「這是感恩節奇蹟之一」。