梅西感恩節遊行 「倒掛金鉤」球員氣球搭上世足熱

適逢世界杯期間，遊行布置巨型氣球致敬美國男足。(記者和釗宇／攝影)

紐約市感恩節一年一度的盛事，「梅西感恩節大遊行 」(Macy's Thanksgiving Day Parade)24日如約登場，逾300萬民眾到場觀看，從曼哈頓中央公園西路(Central Park West)沿第六大道到靠近先鋒廣場(Herald Square)梅西百貨 旗艦店38街都是人山人海，歡呼尖叫聲震天；拜登 總統還在遊行開始前致電慶祝，感謝一線支援人員堅守崗位。

一年一度的「梅西感恩節大遊行」24日順利登場，逾300萬民眾到場觀看。(記者和釗宇／攝影)

(影音來源：記者和釗宇)

迄今已走過96個年頭的梅西感恩節大遊行，是全美年度最大室外活動之一；從1924年首登場，再到1927年標誌性的角色氣球加入遊行，梅西感恩節大遊行成美國文化標誌之一，也是全美每年最受矚目的大規模遊行，吸引上百萬各地民眾到場觀看，電視現場直播更吸引數以千萬計觀眾。

拜登「驚喜致電」 感謝一線工作者

在遊行開始之前，拜登總統和第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)致電祝賀，這是他連續第二年致電給遊行主辦者；拜登在電話中對盡忠職守的一線支援人員致謝，「我要對消防員、警察、急救員說聲謝謝，他們從不休息；也將向國內和海外的士兵致謝，我希望每個人都記得他們」。

疫情放緩，人潮上街，感恩節大遊行的表演團隊也使出渾身解數。（美聯社）

梅西感恩節大遊行24日登場，逾300萬民眾到場觀看。(記者和釗宇／攝影)

梅西感恩節大遊行盛大登場，規模恢復至疫情之前。(記者和釗宇／攝影)

今年的遊行完全恢復至疫情之前的規模，路線和往年一樣，上午8時45分，遊行隊伍從曼哈頓中央公園西(Central Park West)交77街出發，沿中央公園西向南行至59街哥倫布圓環(Columbus Circle)，然後向左轉至第六大道後再南下，一路行至34街，在先鋒廣場(Herald Square)梅西百貨門前轉西，至第七大道解散，遊行共持續逾三小時。

本次遊行有16個巨型氣球、28輛花車、40個新奇及傳統的充氣玩偶、12支樂隊、700名小丑、十個表演團體，以及聖誕老人等；今年新亮相的巨型氣球，包括神偷奶爸2(Despicable Me 2)裡面的小小兵(Minion)「史都華」(Stuart)、全新的綠色恐龍「迷惑龍」(Apatosaurus)、「妙妙犬布麗」以及遜咖日記(Diary of a Wimpy Kid)等；遊行適逢世足賽舉行，今年的遊行還有一個巨型氣球致敬美國男足。

300多萬觀眾到場觀看，氣氛非常熱烈，不少觀眾凌晨5時就到場等候；第六大道兩旁的人行道水洩不通、寸步難行，每當有花車和氣球經過時，民眾就一陣歡呼；遊行者還不斷與圍觀的觀眾互動擊掌，讓到場民眾感受到熱鬧的節日氣氛。

一年一度的「梅西感恩節大遊行」24日如約登場，逾300萬民眾到場觀看。(記者和釗宇／攝影)

疫情稍緩，加上天氣晴朗，梅西百貨的感恩節大遊行24日擠滿來自各地的觀眾。圖為妙妙犬布麗(Bluey)。（路透）

「梅西感恩節大遊行」24日吸引逾300萬民眾到場觀看，綠色恐龍「迷惑龍」首度亮相。(記者和釗宇／攝影)

今年新亮相的巨型氣球，包括神偷奶爸2裡面的小小兵「史都華」。(記者和釗宇／攝影)

梅西感恩節大遊行24日登場，共持續逾三小時。(記者和釗宇／攝影)

梅西感恩節大遊行24日順利登場，今年遊行完全恢復至疫情之前的規模。(記者和釗宇／攝影) 一年一度的「梅西感恩節大遊行」24日如約登場，逾300萬民眾到場觀看。(記者和釗宇／攝影) 本次「梅西感恩節大遊行」有28輛花車參加。(記者和釗宇／攝影)

(影音來源：記者和釗宇)