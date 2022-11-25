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「黑五」只有美國人想購物 歐洲消費者想省一點

通膨下迎黑五 專家提醒：小心3血拚陷阱

記者顏伶如／綜合報導
通膨高漲，黑色星期五買氣與業績受關注。（路透）
通膨高漲，黑色星期五買氣與業績受關注。（路透）

黑色星期五」(Black Friday)是許多消費者摩拳擦掌準備大採購的年度重頭戲，但專家指出，民眾今年更加謹慎訂定購物計畫，才不會超出預算大出血。

非營利研究機構「美國經濟評議會」(The Conference Board)指出，通膨高漲、經濟前景未卜，使得今年年底假期氣氛受到影響，許多消費者送禮時將降低預算。

不過，「黑色星期五」的低價促銷，加上各式各樣網購折扣，可能讓原本想要減少開銷的消費者頓時破功。業界團體「全國零售聯盟」(National Retail Federation)估計，從感恩節隔天的「黑色星期五」到周末後的「網購星期一」(Cyber Monday)，今年估計有1億6630萬民眾會前往實體商店或上網購物，創下這項調查2017年創立以來的人數新高。

華爾街日報報導，西爾斯百貨(Sears)前任高層主管、哥倫比亞商學院(Columbia Business School)零售研究主任柯恩(Mark Cohen)說：「絕大多數通情達理的民眾都會說，適可而止是件好事，但事實上還是會過度消費。」

他說，採購禮品的樂趣可能讓人一時沖昏頭，但瘋狂採購今年特別容易留下不良後果，因為美國經濟恐將陷入衰退。

華爾街日報報導，零售業專家及財經顧問建議，消費者今年「黑色星期五」周末要特別注意的三個花錢陷阱包括：

1.折扣商品 未必省錢

柯恩說，如果周五沒有一大早就去店裡採購，其實不必感到遺憾，因為許多優惠商品早就已經提前打折有一陣子。理財顧問布萊恩-波德維恩(Lindsay Bryan-Podvin)說，嚴格遵守採購清單才能抗拒不必要的消費誘惑，取消訂閱商家促銷電郵也可以減少瀏覽商品。

2.店家聯名卡 利息超高

理財網站Bankrate統計顯示，零售業者與信用卡公司合作推出的聯名卡，利息通常約26.72%，一般信用卡利息則約22.66%。

3.旅遊促銷 注意細節

度假村、航空公司、郵輪業者通常也在「黑色星期五」期間推出優惠活動，消費者下單之前最好仔細閱讀詳細說明。

旅遊諮詢機構InteleTravel行銷與公關部資深副總監米森(Tara Minson)指出，地中海郵輪(MSC Cruises)、荷美航運公司(Holland America Line)某些航線推出40%折扣，內容包括酒品無限暢飲等項目，但對於不喝酒的民眾來說，購買含有酒品無限暢飲的行程，等於是浪費錢。

米森說，許多「黑色星期五」的旅遊促銷都是無法退錢的，消費者下單後必須繳交訂金，而且出發日期有嚴格規定。

黑色星期五 華爾街 預算

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