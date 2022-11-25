後疫情脫口罩 「口紅指數」再成景氣指標

因疫情衝擊使化妝品業受到重創，目前疫情趨緩，過去視為化妝品指標的口紅指數再度受到關注。（Getty Images)

後疫情 的這個假期，銷售非必需品的公司行號大都還是處在黯淡環境中，唯獨化妝品業看來神采飛揚，似已準備好迎接節日旺季到來。顯然，消費者在臉部被口罩遮住很長時間之後，正渴望展示自己的面容。化妝品買氣回升現象，讓人憶起2000年代初經濟衰退時被廣泛提及的「口紅指數 」。

「口紅指數」的由來，可溯至2001年時任雅詩蘭黛(Estée Lauder)主席倫納德·蘭黛 (Leonard Lauder)對華爾街日報的描述：「當口紅銷量上升時，人們就不想買洋裝了。」理論上，消費者遇上經濟低迷時，可能會減少採購其他可自由支配商品，但會繼續為口紅等小奢侈品花錢。

而根據市場研究公司NPD Group追蹤的14種可自由支配商品類別，今年迄今唯一出現單位銷售額增長的類別，是百貨公司或化妝品專賣店絲芙蘭(Sephora)銷售的高檔美容產品；其中，疫情期間銷量大跌的口紅，正在找回它們一度失去的光彩。

NPD Group美容行業分析師詹森(Larissa Jensen)指出，截至10月，口紅銷量比去年同期增長37%；比去年此時的31%增長率更快。詹森說，高端美容產品唯一銷售額比疫情前水平更高的類別，正是唇部產品。

化妝品集團萊雅(L’Oréal)執行長海榮尼姆斯(Nicolas Hieronimus)在10月公司財報電話會議上也指出，奢侈唇膏或睫毛膏只需30歐元，是一種「負擔得起的款待」。萊雅第三季度銷售額與去年同期相比增長9.1%，

對零售業者來說，美妝銷售也是難得一見的亮點。Target 表示，截至10月29日的季度，美妝類銷售額同比增長約15%；Target的Ulta Beauty商店總銷售額在同一時間增長兩倍。

與此同時，化妝品業也聲稱，香水銷售強勁，並將它稱為「香水指數」。美妝品牌科蒂(Coty)11月稍早公布第三季度財報時表示，需求如此強勁，以至整個行業都出現香水原料短缺的情況。科蒂執行長納比(Sue Nabi)在電話會議上表示，交易沒有出現任何形式的放緩，而且消費者正在從贈送香水轉為為自己購買香水。

NPD Group的詹森也指出，「消費者對健康福祉的意義有了轉變，美妝是少數能滿足消費者情感需求的行業之一。看起來美美的，讓他們感覺良好。」