小商家星期六、網路星期一搶出清折扣 黑五不再獨尊

今年黑五銷售不旺，消費者期盼小商家星期六可以有更多折扣，並與網路星期一連成一氣。（美聯社）

由黑色星期五 (Black Friday)作為前導的感恩節購物季今年在通膨包夾的背景下揭開，數據顯示，民眾購物依然踴躍，但不再獨尊「黑五 」，與小商家星期六(Small Business Saturday)、網路星期一(Cyber Monday)等購物日有連成一氣的跡象。

消費金融機構Bankrate的數據顯示，約80%的買家將在「黑五」、「小六」或「網一」消費，顯示購物活動帶動的熱潮依然十分強勁；但調查還發現，56%的買家更可能在黑五購物，小六則是59%，顯示買家已不再獨尊黑五。

分析機構Adobe Analytics則發現，感恩節購物季前三周內，買家已在網路上消費645億9000萬元，與去年同期相比增加0.1%，單日消費額在九天後突破20億元，與去年相同，顯示「提前購物」的趨勢今年依舊，網購同樣蓬勃發展。

Adobe推估，今年感恩節的網購消費額為51億元，較去年同期下降1%，黑五當天的網購消費額為90億元，較去年同期上升1%，網一的網購消費額則可達到112億元，較去年同期上升5.1%。

Bankrate分析師羅斯曼(Ted Rossman)表示，約50%的買家在萬聖節前，就在為聖誕假期做準備，在去年，此舉的動機是擔心供應鏈危機，今年則是「通膨支配整個季節話題」。

羅斯曼表示，由於價格上揚，消費習慣出現變化，40%的買家表示他們更汲汲營營於尋找折扣機會，還有提前購物或減少採購品項等。

羅斯曼還說，由於網購蓬勃且許多買家已提前購物，儘管對新冠疫情 的擔憂已經消褪，但是過去「黑五」那種凌晨就在店門外排長隊的情景很難復見，不過經歷三年的社交隔離後，呼朋引伴重新面對面接觸的期盼，讓「小六」的前景可期。

羅斯曼與Adobe Digital Insights分析主管潘德亞(Vivek Pandya)均表示，由於許多商家面臨庫存過剩的窘境，到「網一」之前，仍有機會看到許多商家祭出折扣，羅斯曼甚至認為，折扣幅度有希望大到「多年未見」。