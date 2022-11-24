鄭州富士康爆發暴力抗爭 警棍、催淚彈鎮壓

圖顯示23日在中國鄭州富士康廠區內，幾名穿著大白防護衣的安全人員持棒毆擊一名抗議者。(美聯社)

中國河南 省鄭州市富士康廠23日發生上萬工人暴力抗爭事件，成千上百工人陸續加入，上傳到社媒網站的影片顯示，抗爭者砸毀監視鏡頭及玻璃窗，如此激烈抗爭並不常見。

路透報導，許多視頻直播主表示，引發23日抗爭的原因顯然是傳出工廠延發獎金，但路透無法立即核實視頻；一支視頻顯示，抗議工人高喊「發工資」，但他們被身著全套防護衣的人包圍，有些人還握有警棍；由其他影像可見安全人員備妥催淚瓦斯，工人們則推倒檢疫隔離圍籬。

鄭州富士康廠區再發生大規模員工抗議，與穿著白色防護衣的安全人員對峙，情勢緊張。(美聯社)

23日在中國鄭州富士康廠區內，發生大規模抗議，幾名穿著防護衣的安全人員以棍棒擊打抗議者。(美聯社)

有些工人抱怨自己被迫與檢疫呈陽性的同事住在宿舍同一區。

富士康河南廠發表聲明指出，廠方完全履行合約，給付工資，至於有報導稱染疫患者與新招募員工住在相同廠房「完全不實」。富士康表示，公司將繼續與員工、政府溝通，防範類似事件再度發生。

鄭州市知情人士稱，富士康廠生產的蘋果 手機產量「正常」；路透更早報導，該廠11月可能減產達三成；委託富士康生產iPhone 14頂級機型的蘋果公司也示警，認為出貨量不如原先預期。

影像顯示23日在鄭州富士康廠區內，幾名穿著大白防護衣的安全人員押走一名抗議者。(美聯社)

另一消息人士卻指出，富士康不可能達成生產目標；員工抗議導致生產中斷，新進員工受影響特別深，「原先我們想看看到11月底新員工能否上線生產，但爆發抗議後，可以確定月底前無法恢復正常生產。」

富士康10月下旬實施閉環式管理防疫 ，引發工人逃離，據估人數成千上萬；為留住舊員工、招到新人，公司必須加薪加紅利。

當地媒體報導，地方政府也介入幫忙，指令退伍軍人甚至公務員要去富士康輪班；因為富士康是河南省金雞母，政府太急著幫忙招人，可能導致新進員工與廠方對薪酬、住宿等事宜溝通不良。

員工在新流出的視頻中訴苦，擔心在工廠環閉區內能否吃飯，以及防疫措施能否堵住疫情；蘋果公司對此不予回應。

截至23日下午，社媒網站快手直播上大多數富士康員工暴動的視頻已經被拿掉；快手官方也不予回應。