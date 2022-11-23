美中防長奧斯丁、魏鳳和會談 鎖定台灣問題

美國國防部長奧斯丁（左）與中國國防部長魏鳳和（右）22日在柬埔寨暹粒會談，是眾院議長裴洛西8月訪台後首次會晤。（取材自美國防部網站）

美國國防部 長奧斯丁 22日與中國國防部長魏鳳和會談，奧斯丁重申美國支持「一個中國政策」，強調台海和平穩定重要性，呼籲中國避免對台灣採取破壞穩定的行動。魏鳳和則說，台灣問題是「中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線」，任何外部勢力都無權插手干涉。

裴洛西 訪台後首會面

奧斯丁與魏鳳和在柬埔寨暹粒出席第九屆東協防長擴大會議時舉行場邊會談。這是兩人今年第二次面對面會談，也是眾院議長裴洛西八月訪台後，中方宣布取消安排中美兩軍戰區領導通話、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議等軍事溝通管道反制後，兩國防長首度碰面。中國國防部指出，魏鳳和是「應約」與奧斯丁會談。

奧斯丁呼籲中方自制

美國國防部發言人賴德在會後聲明中提及，奧斯丁重申，在台灣關係法、美中三公報及六項保證的架構下，美國依舊維持長期承諾的一個中國政策。奧斯丁強調台灣海峽和平穩定的重要性，反對片面改變現狀，並呼籲中方自制，避免對台採取進一步的破壞穩定行動。

中重申核心中的核心

魏鳳和重申中國國家主席習近平在「拜習會」時所稱：「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，任何外部勢力都無權插手干涉。」魏鳳和說，當前中美關係面臨的局面，責任在美方不在中方。中方重視發展兩國兩軍關係，但美方必須尊重中方的核心利益，希望美方說到做到，信守承諾。

對話機制 將陸續重啟

路透報導，奧斯丁與魏鳳和會面大約90分鐘。一名未具名的美方國防官員表示，奧斯丁與魏鳳和就台灣問題進行了「長時間」討論，還談到接下來幾個月內重啟一些裴洛西訪台後取消的對話機制。

美方聲明表示，奧斯丁「關切解放軍軍機在印太地區表現出愈來愈危險行為，增加意外風險」，並表示美方將繼續在國際法允許的範圍內飛行、航行及執行任務。奧斯丁也強調，必須負責任的面對競爭及維持溝通管道開放。

兩人也討論俄烏戰爭，強調美中應共同反對使用核武，或是威脅使用核武的行為。奧斯丁並向中方表示，關切北韓近日的挑釁行動，呼籲中方全面執行聯合國安理會決議，遏止北韓繼續非法開發武器。

據中方訊息，會談中雙方認為，兩軍應認真落實兩國元首達成的重要共識，保持溝通接觸，加強危機管控，努力維護地區的安全穩定。

中方：務實戰略溝通