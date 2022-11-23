刊文談外交情勢、反對台獨 楊潔篪：原則問題寸步不讓

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。（美聯社資料照片）

中共 20大後，中國國家主席習近平外交行程不斷，中共外事辦主任楊潔篪 在官媒人民日報刊文稱，面對國際形勢急遽變化，中國要保持戰略定力，展示不畏強權的堅定意志，在原則問題上寸步不讓；並強調，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，堅定不移推進統一。

針對當前國際局勢，楊潔篪稱，世界大變局加速演進，構建人類命運共同體是引領世界大變局發展方向的正道，是實現「中華民族偉大復興」的必然要求，是新時代中國特色大國外交的總目標，必須「堅決維護國家主權、安全、發展利益」。

楊潔篪並稱，面對國際形勢急遽變化，中國當局要保持戰略定力，發揚鬥爭精神，展示不畏強權的堅定意志，「在原則問題上寸步不讓」，在鬥爭中維護國家尊嚴和核心利益，牢牢掌握中國發展和安全的主動權。

針對台灣問題，楊潔篪稱，要堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，堅定不移推進祖國統一；此外，要貫徹總體國家安全觀，堅定維護國家政權安全、制度安全、意識形態安全，並確保糧食、能源資源、重要產業鏈供應鏈 安全，維護公民、法人在海外合法權益，維護海洋權益。在外交政策方面，他宣稱中方堅定奉行獨立自主的和平外交政策，推動構建新型國際關係，堅持多邊主義，和各國發展友好合作。