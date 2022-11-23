我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維州沃爾瑪槍擊 槍手自轟亡 警：不超過10死 多人傷

奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

新聞分析／美中重啟溝通「抗中保台」能走多遠？

本報記者廖士鋒、羅印冲
美國國防部長奧斯丁（左一）與中國國防部長魏鳳和（右一）22日在柬埔寨暹粒會面。這是兩人今年第二次面對面會談。（路透）
美國國防部長奧斯丁（左一）與中國國防部長魏鳳和（右一）22日在柬埔寨暹粒會面。這是兩人今年第二次面對面會談。（路透）

中國防長魏鳳和22日與美國防長奧斯丁在柬埔寨會談，是印尼峇里島的「拜習會」後，雙方軍事高層恢復對話的指標。其實，在14日拜習會後短短不到10天，美中雙方諸多領域聯繫都已迅速重啟，顯示美中兩強在激烈競爭下，仍願意積極恢復溝通、修正關係。

比如，拜習會甫結束時，美方隨即宣布，國務卿布林肯將於明年初訪問中國。這將是時隔四年、即2018年時任國務卿龐培歐之後，再有美國國務卿訪中，意義重大。

在「面對面」會談的安排上，全球性的氣候議題成為首選。美國白宮氣候特使柯瑞15日就在埃及的聯合國氣候峰會（COP27）上，與中國氣候變化事務特使解振華舉行45分鐘的會晤，恢復在氣候變遷等議題的合作。

●氣候、貿易等恢復交流

其次是財政和貿易領域，美國財長葉倫與中國人民銀行（中國央行）行長易綱16日在印尼峇里島會晤，就金融問題及雙邊關係進行交流。緊接著，美國貿易代表戴琪與中國商務部長王文濤18日在泰國曼谷會面，討論經貿議題，並強調「維持開放溝通管道的重要性」。

短短10天內，美中各重要領域溝通幾乎全面展開。尤其令人難以想像的是，僅僅三個多月前，美中關係因為眾院議長裴洛西訪台而掀起巨浪，當時台海也瀰漫濃濃硝煙味，中方一口氣宣布八項反制措施，中斷包括軍事、移民、司法、犯罪及氣候變化等領域溝通，此次魏鳳和與奧斯丁會談，強調兩軍要「保持溝通接觸」，或將意味著此前喊停的軍事聯繫機制有望重啟。

●親美未必只能「抗中」

這幅美中關係和互動氛圍「急轉」景象，對台灣應有相當啟示和反思意義。蔡政府近年對外政策一面倒向美國，忽視了維持和改善兩岸關係的重要性。其實，「親美」未必只能「抗中」，如何找到台灣與兩強和平相處之道，才最符合台灣的最大利益。如今該問的是，面對美中重啟對話、關係逐漸回到正軌，蔡政府慣常的「抗中保台」策略還能走多遠？值得深思。

國務卿 拜習會 奧斯丁

上一則

刊文談外交情勢、反對台獨 楊潔篪：原則問題寸步不讓

下一則

卸任前最後一次簡報 佛奇：變種大流行 今冬不重演

熱門新聞

中國國家主席習近平今天當面指責加拿大總理杜魯多，說他不該洩漏兩人在20國集團（G20）高峰會場邊閉門會談中談話的內容，罕見公開展露惱怒表情。（推特照片）

習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多

2022-11-16 12:10
習近平（左）14日與拜登的峰會備受矚目。（路透）

拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係

2022-11-19 08:17
亞太經合會領袖會議東道主泰國總理帕拉育(右二)夫婦17日晚在歡迎招待會與中國國家主席習近平(左二)夫婦合影。美聯社

影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

2022-11-18 15:02
菲律賓海軍20日在中國占領的中業島以西800碼海域發現一個不明漂浮物，卻在拖回基地時遭到中國海警攔截，奪走漂浮物。圖為中業島空拍資料照片。(美聯社)

賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物

2022-11-21 03:59
奧克拉荷馬州一座大麻農場傳出四名中國人遭謀殺命案，已有一名嫌犯被警方鎖定。該州調查局警官佛羅倫斯(圖)表示，調查人員研判兇嫌與受害者彼此認識。(美聯社)

奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

2022-11-22 21:56
中國國家主席習近平（右）被拍到在對加拿大總理杜魯多（左）抱怨。（路透）

習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重

2022-11-17 11:14

超人氣

更多 >
離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人

離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人
奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決
洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年

洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年
大汪「瑞典皇室床墊」下落曝光 離婚周年日正式歸還

大汪「瑞典皇室床墊」下落曝光 離婚周年日正式歸還
張蘭公開一整排語音訊息 控大S「早就想和韓國人結婚」

張蘭公開一整排語音訊息 控大S「早就想和韓國人結婚」