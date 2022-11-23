新聞分析／美中重啟溝通「抗中保台」能走多遠？

美國國防部長奧斯丁（左一）與中國國防部長魏鳳和（右一）22日在柬埔寨暹粒會面。這是兩人今年第二次面對面會談。（路透）

中國防長魏鳳和22日與美國防長奧斯丁 在柬埔寨會談，是印尼峇里島的「拜習會 」後，雙方軍事高層恢復對話的指標。其實，在14日拜習會後短短不到10天，美中雙方諸多領域聯繫都已迅速重啟，顯示美中兩強在激烈競爭下，仍願意積極恢復溝通、修正關係。

比如，拜習會甫結束時，美方隨即宣布，國務卿 布林肯將於明年初訪問中國。這將是時隔四年、即2018年時任國務卿龐培歐之後，再有美國國務卿訪中，意義重大。

在「面對面」會談的安排上，全球性的氣候議題成為首選。美國白宮氣候特使柯瑞15日就在埃及的聯合國氣候峰會（COP27）上，與中國氣候變化事務特使解振華舉行45分鐘的會晤，恢復在氣候變遷等議題的合作。

●氣候、貿易等恢復交流

其次是財政和貿易領域，美國財長葉倫與中國人民銀行（中國央行）行長易綱16日在印尼峇里島會晤，就金融問題及雙邊關係進行交流。緊接著，美國貿易代表戴琪與中國商務部長王文濤18日在泰國曼谷會面，討論經貿議題，並強調「維持開放溝通管道的重要性」。

短短10天內，美中各重要領域溝通幾乎全面展開。尤其令人難以想像的是，僅僅三個多月前，美中關係因為眾院議長裴洛西訪台而掀起巨浪，當時台海也瀰漫濃濃硝煙味，中方一口氣宣布八項反制措施，中斷包括軍事、移民、司法、犯罪及氣候變化等領域溝通，此次魏鳳和與奧斯丁會談，強調兩軍要「保持溝通接觸」，或將意味著此前喊停的軍事聯繫機制有望重啟。

●親美未必只能「抗中」

這幅美中關係和互動氛圍「急轉」景象，對台灣應有相當啟示和反思意義。蔡政府近年對外政策一面倒向美國，忽視了維持和改善兩岸關係的重要性。其實，「親美」未必只能「抗中」，如何找到台灣與兩強和平相處之道，才最符合台灣的最大利益。如今該問的是，面對美中重啟對話、關係逐漸回到正軌，蔡政府慣常的「抗中保台」策略還能走多遠？值得深思。