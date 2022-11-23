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路透：美中較量 中國將繼續放任北韓「搗蛋」

編譯潘勛／綜合22日電

路透22日報導，美中關係硝煙不斷，對台灣事務更是如此；拜登總統上周要求中國國家主席習近平勸說北韓領袖金正恩別做新一輪核武測試，但也承認北京不一定有能耐那麼做，而且中國因為台灣，就算能也沒什麼意願。

北韓喜怒難測，還一直建造核武及導彈庫，可以射穿亞洲，對準美國，中國有沒能力節制北韓這個問題顯得特別急迫，此外，北京有多大興趣也未可知。

「民主國家國防基金會」(Foundation for Defense of Democracies)專家辛格頓(Craig Singleton)表示，由中國觀點出發，北韓可充當加乘力量，挑戰美國的太平洋地位；簡言之，愈多國家有意願挑戰美國領導的印太安全秩序，或者搗蛋，中國認為再好也不過。

北韓18日趁亞太經合會在曼谷舉行時，試射一枚洲際彈道飛彈，挑起憂慮，認為平壤將進行2017年來首度核武試爆。但在18日之前，拜登在印尼舉辦的20國集團(G20)峰會上便對習近平表示，北韓發展核武，勢必導致美國加強東亞地區軍力。

華府智庫「北緯38度」(38 North)專家珍妮‧唐恩(Jenny Town)表示，北京固然不願見到北韓核武軍力強大，但看到美國在東亞軍力足跡擴張，就另當別論了；中方認為美國、南韓及日本組成安全聯盟，因此有必要建立反制聯盟，其中就包括北韓。

韓戰時中國曾派軍參戰，此後還在經濟、外交面支援平壤，但北京對資源豐富的北韓影響力有限。

首爾延世大學中國研究學教授魯樂漢(John Delury)指出，美國人顯然高估北京對平壤的影響力。

長年來北韓展示意願，就算要忍受制裁也要發展核武；平壤認為茲事重大，必須以此自保，不然美國會想促使北韓政權更替。

魯樂漢表示，北京能怎麼辦？制裁北韓嗎？因為新冠，平壤自我隔離於世界之外達3年，依然試射其導彈，重點是：北京沒能控制平壤。

只是，美方高級官員表示，華府固定與北京接洽，盼望中方能勸說北韓收手，別以核武力量驚嚇東亞地區；華府認為，北京還是可有作為的。

北韓 北京 平壤

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