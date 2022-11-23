路透：美中較量 中國將繼續放任北韓「搗蛋」

路透22日報導，美中關係硝煙不斷，對台灣事務更是如此；拜登總統上周要求中國國家主席習近平勸說北韓 領袖金正恩別做新一輪核武測試，但也承認北京 不一定有能耐那麼做，而且中國因為台灣，就算能也沒什麼意願。

北韓喜怒難測，還一直建造核武及導彈庫，可以射穿亞洲，對準美國，中國有沒能力節制北韓這個問題顯得特別急迫，此外，北京有多大興趣也未可知。

「民主國家國防基金會」(Foundation for Defense of Democracies)專家辛格頓(Craig Singleton)表示，由中國觀點出發，北韓可充當加乘力量，挑戰美國的太平洋地位；簡言之，愈多國家有意願挑戰美國領導的印太安全秩序，或者搗蛋，中國認為再好也不過。

北韓18日趁亞太經合會在曼谷舉行時，試射一枚洲際彈道飛彈，挑起憂慮，認為平壤 將進行2017年來首度核武試爆。但在18日之前，拜登在印尼舉辦的20國集團(G20)峰會上便對習近平表示，北韓發展核武，勢必導致美國加強東亞地區軍力。

華府智庫「北緯38度」(38 North)專家珍妮‧唐恩(Jenny Town)表示，北京固然不願見到北韓核武軍力強大，但看到美國在東亞軍力足跡擴張，就另當別論了；中方認為美國、南韓及日本組成安全聯盟，因此有必要建立反制聯盟，其中就包括北韓。

韓戰時中國曾派軍參戰，此後還在經濟、外交面支援平壤，但北京對資源豐富的北韓影響力有限。

首爾延世大學中國研究學教授魯樂漢(John Delury)指出，美國人顯然高估北京對平壤的影響力。

長年來北韓展示意願，就算要忍受制裁也要發展核武；平壤認為茲事重大，必須以此自保，不然美國會想促使北韓政權更替。

魯樂漢表示，北京能怎麼辦？制裁北韓嗎？因為新冠，平壤自我隔離於世界之外達3年，依然試射其導彈，重點是：北京沒能控制平壤。

只是，美方高級官員表示，華府固定與北京接洽，盼望中方能勸說北韓收手，別以核武力量驚嚇東亞地區；華府認為，北京還是可有作為的。