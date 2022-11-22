沙國擬攜手OPEC+日增50萬桶原油 消弭與美裂痕

石油輸出國組織及盟國研議增產原油，證明拜登政府近來的外交策略產生效果。（路透）

華爾街日報報導，沙烏地阿拉伯與石油 輸出國家組織和結盟油國(OPEC+)上個月宣布宣布將大幅減產後，將扭轉立場，正在討論同意提高石油產量，以消弭與拜登 政府之間的裂痕，並讓市場上能源供應充足，達到圍堵俄羅斯 石油產業的目的，做為對俄羅斯侵略烏克蘭的懲罰。

熟知內情人表示，12月4日在石油輸出國家組織和結盟油國會議上可能在討論的增產方案，包括每日增加最高50萬桶原油，開會日期則是歐盟預訂對俄羅斯石油祭出制裁的前一天，七大工業國組織(G7)也計畫對俄羅斯原油售價訂定上限，各種措施可能讓俄羅斯石油供應退出市場。

石油輸出國家組織和結盟油國任何提高產量的決定，都將與一個月前的狀況形成強烈對比；上個月，石油輸出國家組織(OPEC)與支持俄羅斯的結盟油國在最近一次會議中，決定每日減產200萬桶原油。

白宮指出，石油減產破壞了世界各國為俄烏戰爭制裁俄羅斯的努力。對於拜登總統個人而言，石油減產更帶有政治打臉的意味，當時剛好是美國期中選舉之前，美國通膨處於數十年新高。由於對於石油產量看法分歧，美國與沙烏地阿拉伯雙邊關係今年陷入低潮，美國官員表示，希望石油輸出國家組織和結盟油國12月4日會議能有好的發展。

尤其是，華盛頓郵報沙裔特約記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)2018年10月在伊斯坦堡遇害的謀殺案，拜登政府日前對聯邦法院法官主張，沙國王儲穆罕默德．沙爾曼(Mohammed bin Salman)應該享有豁免權，如今便傳出石油增產可能獲得討論的最新發展。

豁免權的說法被外界解讀為拜登政府對沙爾曼王儲低頭，身為沙國實質領導人的沙爾曼王儲，雖然連續幾個月被拜登政府刻意打壓，但今後權勢可望更加鞏固。

從今年11月第1周以來，全球油價已下跌超過10%。從條件因素看來，石油輸出國家組織和結盟油國此時宣布考慮增產，頗不尋常。