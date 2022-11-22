感恩節前後風雪來襲 全美5500萬人恐「難出行」

氣象預報感恩節前後將有大風雪，全美會有5500萬人交通會受到影響。（Getty Images)

感恩假期臨近，隨著新冠疫情 的恐慌消褪，出行人次大幅上升之際，包括休士頓、底特律、波特蘭、西雅圖、紐奧良、丹佛、亞特蘭大、芝加哥、紐約等大城市，本周可能遭逢暴雨 或暴雪的天氣，不論何種交通方式出門，大量人潮加上天候因素導致交通大打結的情況，恐怕很難避免。

每日郵報報導，根據氣象預報，風暴 自22日於西北部及西南部的佛州沿岸成形，並向內陸匯集；到24日感恩節當天，西南部的風暴將與墨西哥灣的潮濕空氣結合，形成一個北至底特律、南至休士頓的巨大風暴，預計將會帶來暴雨，北部低溫地區則可能出現暴雪。

風暴將在25日往新英格蘭地區北移，屆時西北部的風暴仍不會消散，波特蘭、西雅圖很難不受影響；到26日，墨西哥灣一帶將再遇風暴，紐奧良等地將有暴雨；丹佛、芝加哥及紐約27日可能降雪。

也就是說，除達拉斯以西、丹佛以南的西南部地區外，美國本土幾乎都會在感恩節這一周，也就是美國機場一年當中最繁忙的時刻遭遇惡劣天氣。

推估4900萬人駕車上路

雪上加霜的是，美國汽車協會(AAA)推估，感恩節周將有5500萬人出行前往逾50哩外的地方，幾乎回到疫情前的水準，人次也居史上第三，其中4900萬人駕車、450萬人搭飛機，143萬人選擇巴士及火車等。

大量民眾出行，又逢惡劣天氣，高速公路塞車、回堵的情景已可預見。

在航空部分，外出人次恢復至疫情前水準的98%，但是航班量仍較疫情前少20%；而可能受天氣影響的亞特蘭大、芝加哥、紐約等，又是國內最主要的幾個航空轉運樞紐；AAA提醒民眾，除應為在機場排長隊做準備外，也盡量不要託運行李，避免航班延誤、取消而手忙腳亂。

選擇巴士與火車的民眾雖然較少，但仍比去年多23%；這讓AAA東北地區的公關主管瑪麗·馬奎爾(Mary Maguire)說：「不論選擇什麼交通方式，都很難避免一路上的車潮，如果時間允許，還是應考慮迴避尖峰時段的交通。」