我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印尼震災162死：兒童罹難、萬人流離失所的鄉村困境

臭罵大S全家變流量密碼？張蘭、汪小菲母子一夕賺翻

感恩節前後風雪來襲 全美5500萬人恐「難出行」

編譯洪毅／綜合21日電
氣象預報感恩節前後將有大風雪，全美會有5500萬人交通會受到影響。（Getty Images)
氣象預報感恩節前後將有大風雪，全美會有5500萬人交通會受到影響。（Getty Images)

感恩假期臨近，隨著新冠疫情的恐慌消褪，出行人次大幅上升之際，包括休士頓、底特律、波特蘭、西雅圖、紐奧良、丹佛、亞特蘭大、芝加哥、紐約等大城市，本周可能遭逢暴雨或暴雪的天氣，不論何種交通方式出門，大量人潮加上天候因素導致交通大打結的情況，恐怕很難避免。

每日郵報報導，根據氣象預報，風暴自22日於西北部及西南部的佛州沿岸成形，並向內陸匯集；到24日感恩節當天，西南部的風暴將與墨西哥灣的潮濕空氣結合，形成一個北至底特律、南至休士頓的巨大風暴，預計將會帶來暴雨，北部低溫地區則可能出現暴雪。

風暴將在25日往新英格蘭地區北移，屆時西北部的風暴仍不會消散，波特蘭、西雅圖很難不受影響；到26日，墨西哥灣一帶將再遇風暴，紐奧良等地將有暴雨；丹佛、芝加哥及紐約27日可能降雪。

也就是說，除達拉斯以西、丹佛以南的西南部地區外，美國本土幾乎都會在感恩節這一周，也就是美國機場一年當中最繁忙的時刻遭遇惡劣天氣。

推估4900萬人駕車上路

雪上加霜的是，美國汽車協會(AAA)推估，感恩節周將有5500萬人出行前往逾50哩外的地方，幾乎回到疫情前的水準，人次也居史上第三，其中4900萬人駕車、450萬人搭飛機，143萬人選擇巴士及火車等。

大量民眾出行，又逢惡劣天氣，高速公路塞車、回堵的情景已可預見。

在航空部分，外出人次恢復至疫情前水準的98%，但是航班量仍較疫情前少20%；而可能受天氣影響的亞特蘭大、芝加哥、紐約等，又是國內最主要的幾個航空轉運樞紐；AAA提醒民眾，除應為在機場排長隊做準備外，也盡量不要託運行李，避免航班延誤、取消而手忙腳亂。

選擇巴士與火車的民眾雖然較少，但仍比去年多23%；這讓AAA東北地區的公關主管瑪麗·馬奎爾(Mary Maguire)說：「不論選擇什麼交通方式，都很難避免一路上的車潮，如果時間允許，還是應考慮迴避尖峰時段的交通。」

風暴 疫情 暴雨

上一則

民調：德桑提斯28% 川普46% 黨內支持率差距縮小

下一則

拜習會前夕 習近平特派智囊團密會華爾街「老朋友」

熱門新聞

中國國家主席習近平今天當面指責加拿大總理杜魯多，說他不該洩漏兩人在20國集團（G20）高峰會場邊閉門會談中談話的內容，罕見公開展露惱怒表情。（推特照片）

習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多

2022-11-16 12:10
習近平（左）14日與拜登的峰會備受矚目。（路透）

拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係

2022-11-19 08:17
亞太經合會領袖會議東道主泰國總理帕拉育(右二)夫婦17日晚在歡迎招待會與中國國家主席習近平(左二)夫婦合影。美聯社

影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

2022-11-18 15:02
拜習兩人發表開場白後，一名美國女記者試圖詢問人權問題，遭到一名中國代表團成員猛拉及猛推。(美聯社)

拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者

2022-11-14 14:22
前總統川普的小女兒蒂芬妮(左三)12日在佛州海湖莊園舉辦婚禮，圖為川普與五子女合影。(取自推特VoteAPL)

川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意

2022-11-14 11:45
中國國家主席習近平（右）被拍到在對加拿大總理杜魯多（左）抱怨。（路透）

習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重

2022-11-17 11:14

超人氣

更多 >
汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」

汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」
賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物

賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物
紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」
大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴

大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴
遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說

遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說