美原油每桶跌破80元 9月以來最低價

美國原油價格受到世界前兩大經濟體前景不明朗拖累，21日跌到每桶80元以下，這是9月以來最低價位。（路透）

美國原油價 格受到世界前兩大經濟體前景不明朗拖累，21日跌到每桶80元以下，這是9月以來最低價位。

中國感染新冠肺炎人數突然增加，導致美國原油價格連續四天下跌。中國疫情轉壞顯示防疫管制措施不會斷然放鬆，將繼續限縮經濟活動，進一步削弱對石油 產品的需求。

而美國聯準會(Fed)暗示還要繼續升息，則引發將導致經濟衰退的憂慮。華府方面認為，拜登總統釋出戰略儲油是油價下跌的原因；分析家指出，整體經濟前景欠佳，才是壓低油價的「真凶」。

瑞穗證券能源期貨部門主管姚格(Robert Yawger)表示，聯準會和中國的狀況，在樂觀派的頭上澆了一盆冷水，不過，對抑制通貨膨脹是好事一樁。

華爾街日報報導，石油輸出國家組織和結盟油國(OPEC+)12月開會時，可能會討論增產問題，消息傳出，21日西德州中級原油12月期貨價格應聲下跌至每桶75.08美元，最後以每桶79.73美元作收，創下9月30以來最低價，比11月4日低14%。

美國原油價格已跌回2月俄國 入侵烏克蘭前的水準。業界人士認為這是經濟走疲的警訊。近期期貨價低，會鼓勵賣家惜售、囤積，希望晚一點售出，可賣得更好的價錢。可是愈積愈多，可能導致供應過剩，回頭過來還是會打擊油價。

不過，UBS全球財富管理公司的首席投資官海費雷(Mark Haefele)認為，中國逐步解方防疫封控，加上預期俄羅斯減產，會促使布倫特原油明年漲至每桶110元。

歐盟12月將禁止進口多數俄國原油產品，迫使俄國不得不減產。所以OPEC+有可能增產以填補俄國減產的缺口，但到底增產減產，要等該組織會員國代表開完會才知道。