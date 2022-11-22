我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印尼震災162死：兒童罹難、萬人流離失所的鄉村困境

臭罵大S全家變流量密碼？張蘭、汪小菲母子一夕賺翻

4工會拒新約 12月初鐵路再現「罷工危機」

編譯陳韻涵／綜合21日電
由於票務員拒絕接受協議，美國鐵路在年底前再現罷工危機，衝擊經濟。（Getty Images）
由於票務員拒絕接受協議，美國鐵路在年底前再現罷工危機，衝擊經濟。（Getty Images）

白宮夏季指派調解小組，協助與各鐵路工會斡旋新的勞動協議。鐵路勞工工會日前投票，火車司機與乘務員工會接受加薪24%的五年新協議，但車掌與票務員工會拒絕接受新約，若下月8日協商期限前仍破局，工會會員將在9日罷工，且可能影響年底假期經濟，須待國會依法介入斡旋。

這項五年新協議將彌補既有合約的缺失，並在2020年到2024年間為鐵路員工加薪24%，同時在既有假期和休假的基礎上，多給一天帶薪假。

華爾街日報21日報導，代表鐵路勞工的12個工會中，已有四個工會拒絕新合約，其他八個工會批准協議，勞資雙方同意冷卻期至12月初。

代表約3萬6000名鐵路員工的「國際鈑金、航空、鐵路和運輸工人協會」(International Association of Sheet Metal, Air, Rail, and Transportation Workers Transportation Division, SMART-TD)會員大多數為車掌及票務員，另有煞車手和調車長，兩批會員分開投票，50.87%的車掌與票務員投票反對新合約，62%的煞車手和調車長投票接受新約。 

另外，代表2萬4000名會員的「火車司機與乘務員工會」(Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen, BLET)則有54%的會員投票通過接受新合約。 

SMART-TD和BLET是這場勞資爭議中，最後兩個通報投票結果的工會。工會領袖21日表示，仍可望達成協議，避免全美貨物運輸受阻。

SMART-TD領袖表示，將在下月8日的期限前，以修正版協議重回談判桌，但若屆時仍無協議，會員將獲准在隔天罷工。主席佛格森(Jeremy Ferguson)說：「SMART-TD會員用選票發聲，現在要重回談判桌，這可以透過協商解決，不用罷工。」

代表鐵路協商的「全國承運商協商委員會」(National Carriers' Conference Committee)表示，部分工會的要求超過白宮指派小組建議的條款，且其他工會會員已接受前述條款。

罷工將影響供應鏈

鐵路運輸全美約40%的長途貨運物品，包括牲畜、煤炭、木材、建築材料和汽車零件等，即便是短暫的罷工也會導致各部門與供應鏈的連鎖影響。

聯邦國會可根據「鐵路勞工法案」介入並提出建議，避免勞力短缺的情況發生。

上一次全國鐵路罷工發生在1991年，鐵路罷工約24小時後，國會通過並由布希總統(George H.W. Bush)簽署行政命令，要求勞工回到工作崗位。

罷工 投票 勞工

上一則

鐵路若罷工…通膨再飆 重傷經濟 衝擊民生

下一則

科州同志夜店槍手或遭控10罪 去年曾持炸彈恐嚇母親

熱門新聞

中國國家主席習近平今天當面指責加拿大總理杜魯多，說他不該洩漏兩人在20國集團（G20）高峰會場邊閉門會談中談話的內容，罕見公開展露惱怒表情。（推特照片）

習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多

2022-11-16 12:10
習近平（左）14日與拜登的峰會備受矚目。（路透）

拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係

2022-11-19 08:17
亞太經合會領袖會議東道主泰國總理帕拉育(右二)夫婦17日晚在歡迎招待會與中國國家主席習近平(左二)夫婦合影。美聯社

影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

2022-11-18 15:02
拜習兩人發表開場白後，一名美國女記者試圖詢問人權問題，遭到一名中國代表團成員猛拉及猛推。(美聯社)

拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者

2022-11-14 14:22
前總統川普的小女兒蒂芬妮(左三)12日在佛州海湖莊園舉辦婚禮，圖為川普與五子女合影。(取自推特VoteAPL)

川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意

2022-11-14 11:45
中國國家主席習近平（右）被拍到在對加拿大總理杜魯多（左）抱怨。（路透）

習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重

2022-11-17 11:14

超人氣

更多 >
汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」

汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」
賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物

賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物
紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」
大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴

大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴
遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說

遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說