4工會拒新約 12月初鐵路再現「罷工危機」

由於票務員拒絕接受協議，美國鐵路在年底前再現罷工危機，衝擊經濟。（Getty Images）

白宮夏季指派調解小組，協助與各鐵路工會斡旋新的勞動協議。鐵路勞工 工會日前投票 ，火車司機與乘務員工會接受加薪24%的五年新協議，但車掌與票務員工會拒絕接受新約，若下月8日協商期限前仍破局，工會會員將在9日罷工 ，且可能影響年底假期經濟，須待國會依法介入斡旋。

這項五年新協議將彌補既有合約的缺失，並在2020年到2024年間為鐵路員工加薪24%，同時在既有假期和休假的基礎上，多給一天帶薪假。

華爾街日報21日報導，代表鐵路勞工的12個工會中，已有四個工會拒絕新合約，其他八個工會批准協議，勞資雙方同意冷卻期至12月初。

代表約3萬6000名鐵路員工的「國際鈑金、航空、鐵路和運輸工人協會」(International Association of Sheet Metal, Air, Rail, and Transportation Workers Transportation Division, SMART-TD)會員大多數為車掌及票務員，另有煞車手和調車長，兩批會員分開投票，50.87%的車掌與票務員投票反對新合約，62%的煞車手和調車長投票接受新約。

另外，代表2萬4000名會員的「火車司機與乘務員工會」(Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen, BLET)則有54%的會員投票通過接受新合約。

SMART-TD和BLET是這場勞資爭議中，最後兩個通報投票結果的工會。工會領袖21日表示，仍可望達成協議，避免全美貨物運輸受阻。

SMART-TD領袖表示，將在下月8日的期限前，以修正版協議重回談判桌，但若屆時仍無協議，會員將獲准在隔天罷工。主席佛格森(Jeremy Ferguson)說：「SMART-TD會員用選票發聲，現在要重回談判桌，這可以透過協商解決，不用罷工。」

代表鐵路協商的「全國承運商協商委員會」(National Carriers' Conference Committee)表示，部分工會的要求超過白宮指派小組建議的條款，且其他工會會員已接受前述條款。

罷工將影響供應鏈

鐵路運輸全美約40%的長途貨運物品，包括牲畜、煤炭、木材、建築材料和汽車零件等，即便是短暫的罷工也會導致各部門與供應鏈的連鎖影響。

聯邦國會可根據「鐵路勞工法案」介入並提出建議，避免勞力短缺的情況發生。

上一次全國鐵路罷工發生在1991年，鐵路罷工約24小時後，國會通過並由布希總統(George H.W. Bush)簽署行政命令，要求勞工回到工作崗位。