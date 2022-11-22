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鐵路若罷工…通膨再飆 重傷經濟 衝擊民生

編譯孫梁／綜合21日電
由於票務員拒絕接受協議，美國鐵路在年底前再現罷工危機，衝擊經濟。（Getty Images）
由於票務員拒絕接受協議，美國鐵路在年底前再現罷工危機，衝擊經濟。（Getty Images）

在最大的鐵路工會21日拒絕鐵路公司提出24%加薪的最新協議後，罷工的可能性隨之增大，全國鐵路運輸將面臨癱瘓，鐵路公司和所有工會如果不能在12月5日最後期限前達成協議，汽油價格將會上漲，商店的節日季貨架將缺貨，在年底假期前衝擊民生，威脅美國經濟。

由於參加談判的12個工會中的四家工會仍堅持達成最佳協議的方案，國會為了保護美國經濟，可能出手以強制執行一項協議。

鐵路工程師協會與七家較小工會支持新協議，但代表列車員的最大工會拒絕，與另外三家工會投票反對。國會介入的可能性越來越大，如果雙方無法在最後期限前達成協議，國會有權提出強制執行的協議，數百家商會呼籲國會和拜登總統介入。

儘管商店的節日供應充足，但零售業協會認為，鐵路罷工將嚴重擾亂全國貨運，所幸今年的節日貨物已經上架，但鐵路運輸中斷將對易腐食物和電商購物的及時交貨產生影響，並進一步通膨壓力和傷害經濟。

即使協議在最後期限前達成也無法避免風險，因為一旦罷工開始，貨運列車將全部停運，包括已裝車的危險化學品和易腐爛食物，並導致使用貨運軌道的客運列車陷入困境，通勤族和遊客路途受阻。而且各行業的原材料都依靠鐵路運輸，罷工後將沒有足夠的卡車替代鐵路運輸。

全國承運業會議委員會表示，鐵路方面將在最後期限到來前，開始減少危險化學品和易腐貨物的運輸，避免企業受到影響。

四個工會組織拒絕拜登政府協助在9月最後期限前達成的協議，但同意繼續談判，以期在新的期限前達成最新協議。然而鐵路公司拒絕在24%加薪和5000元獎金的新協議中加上帶薪病假，導致談判陷入僵局。

鐵路公司認為，與工會的協議應遵循總統任命的特別仲裁員夏天提出的建議，因此不同意在協議中增加帶薪病假。鐵路公司表示，工會多年來已同意放棄帶薪病假，以換取較高的薪資待遇和更好的短期殘障福利。但工會方面表示，鐵路公司早該提供帶薪病假，疫情爆發更凸顯帶薪病假的重要。而鐵路公司的談判代表表示，工會不應期待新協議的待遇比特別仲裁員建議的還高。

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