科州同志夜店槍手或遭控10罪 去年曾持炸彈恐嚇母親

科州科羅拉多泉市「夜店Q」19日晚爆發濫射慘案，五人喪生，多人受傷。圖為當地居民在案發地獻花致哀。(美聯社)

22歲男子奧卓奇(Anderson Lee Aldrich)涉嫌19日在科羅拉多泉市Q夜店(Club Q)開槍濫射，造成五人死亡、十多人受傷的慘劇；法院網站文件顯示，奧卓奇將被控五項謀殺罪和五項仇恨傷害罪。

當局表示，奧卓奇19日深夜持半自動步槍闖進科羅拉多泉市一家同志與跨性別夜店大開殺戒，造成五人死亡、17人受到槍傷，另有一人由於非槍擊 因素受傷，還有一人受到傷勢不明顯的輕傷。原先公布的訊息指共有25人受傷。

官員表示，案發當天，共13人被送醫救治，其中五人接受治療後已出院。

奧卓奇被見義勇為的顧客奪下槍枝、打傷並壓制後，交由警方逮捕歸案。警方表示，奧卓奇因不明傷勢，目前仍住院治療。

美聯社報導，法院網站文件顯示奧卓奇被控五項謀殺罪，以及五項存在偏見動機的傷害罪，但這只是初步控罪，檢察官 還沒正式在法庭中提告；仇恨犯罪指控需要證明槍手的行凶動機存在偏見，例如針對受害者的性傾向或性別認同。

槍擊案發生當時，顧客費羅(Richard Fierro)與家人正在夜店內，他協助制伏奧卓奇，過程中雙手、膝蓋和腳踝都有受傷。

費羅的女兒則在逃跑找掩護時膝蓋受傷，但她的男友命喪槍下。費羅說：「我沒事，但其他人不是。」

法院文件顯示，檢察官要求奧卓奇被捕的細節保密，以免影響調查；美聯社報導，尚不清楚奧卓奇是否有聘請律師。

要求匿名的執法人員表示，奧卓奇使用AR-15式半自動步槍行凶，現場另尋獲一把手槍和多個彈匣。

槍案發生後，各界很快質問當局去年奧卓奇以土製炸彈等武器威脅母親時，為何未取走他的槍械；官員表示，當時沒找到爆裂物。

控槍團體質疑警方為何不依科州的紅旗法沒收奧卓奇的武器，結果沒有檢察官繼續追查去年案件的公開紀錄可供查詢。