麻州休旅車衝撞蘋果專賣店 至少1死16傷

圖為遭到SUV休旅車撞碎門面玻璃的麻州蘋果專賣店。(美聯社)

麻州 欣厄姆鎮(Hingham)蘋果 專賣店(Apple Store)21日突遭一輛SUV休旅車衝入，把店門落地玻璃撞的粉碎，更造成至少一人死亡、16人受傷，警方仍在調查肇事原因，無法確定是否為意外。

事發後，麻州普利茅斯郡(Plymouth County)地方檢察官克魯茲 (Tim Cruz)在記者會上說，當天早上10點45分左右，911專線收到來自德比街商圈(Derby Street Shops)大量求助電話，欣厄姆鎮警方和消防人員隨即出動回應，抵達現場後發現蘋果商店內有好幾個人受傷。

克魯茲說明，「一輛深色SUV休旅車Toyota 4Runne，以尚未確定的速度穿過……玻璃窗並撞到許多人。」欣厄姆鎮消防局局長墨菲 (Steve Murhpy) 說，回應單位抵達現場後發現商店前、商店內有多人受傷，其中幾人被車輛推撞到牆上。警方稍晚則公布遇難者是65歲的凱文．布萊得雷(Kevin Bradley)。

擁有大型玻璃店面的蘋果商店位於德比街高檔商圈後方，商店入口面對大型停車場，每天有數百人駕車經過。每逢過節時期，購物區特別繁忙，蘋果商店和周圍餐館、商店都吸引大量人潮。

墨菲指出，事故發生後，七輛消防車和14輛救護車趕赴現場救治傷者，不過，相關負責人無法提供與受害者有關的最新訊息。 克魯茲補充，當局正全力通知受害者家屬，目前還無法公布受害者的姓名。

位於麻州韋茅斯的南岸醫院(South Shore Hospital)發言人珀菲托(Kristen Perfetuo)表示，該院正在搶治事故中的 17 名受害者，他們受到外傷，好幾位患者情況危急，必須動手術。

克魯茲表示已著手調查有關肇事車輛的種種狀況，目前駕駛正接受警方調查、尚未被送往醫院。

周一是感恩節假期周首日，克魯茲提到，蘋果商店非常繁忙。

欣厄姆位於波士頓以南約20哩處。據蘋果網站，位於德比街商圈的門市目前已關閉。

事發後，蘋果發表聲明，對受傷員工、顧客及受驚嚇的人表達慰問。