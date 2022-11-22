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愛大4學生遭殺「對社區無進威脅」 警偵辦無進展挨批

編譯柯立偉／綜合21日電

愛達荷大學(University of Idaho)四名學生於13日凌晨在住處被刺殺身亡，消息一出震驚全美；其中一名死者、得年20歲的查平(Ethan Chapin)的家屬21日為他舉辦追悼會；警方目前尚未逮捕任何人，原本還表示這是一起「對社區並無進一步威脅的獨立事件」，但在引起當地居民及學生的關心後，又改口稱「不能說毫無威脅」，家屬極不滿意警方辦案進度。

查平家屬發出的訃聞說：「進入愛達荷大學以後，是查平一生中最快樂的時光，他喜歡參加各式各樣的社交活動，也喜歡運動；如果不在高爾夫球場或上班，那就是在衝浪或打沙灘排球。」

這起命案發生在與俄羅斯首都同名、已有五年未曾發生重大命案的的2萬5000人小城莫斯科市(Moscow)，由於警方遲遲未鎖定嫌犯，起初又稱這起獨立事件對社區不構成威脅，引發來自家屬和莫斯科市居民辦案不力的質疑，因此警方後來又改口說這起事件「不能說對社區沒有隱患」。

愛達荷警察局警官威爾斯(Kedrick Wills)說：「我知道大家都在等一個答案，我們也是，麻煩各位在我們調查期間耐心等待」；莫斯科市警察局長福萊(James Fry)則指出，案發後當局接獲約650通相關舉報，並進行了90次的實地訪查、採證，同時也要求附近特定商家提供案發當晚3時至6時間的監控錄像。

初步調查結果顯示，四名死者身上均被多次刺傷，有些人身上還有防禦性傷口；目前確有證據表明學生是兇嫌的作案目標，但警方並沒有透露是否已查明犯案動機，只說案發現場沒有東西被盜，屋子也沒有被強行侵入的跡象，調查人員抵達現場時，甚至還有一扇門開著。

莫斯科警局透露，除了該局至少33名員警正進行調查外，也已向聯邦調查局(FBI)請求支援，預計還有約22名FBI調查員將會抵達莫斯科協助調查；同時，州警局也調派35名員警，希望盡早追查出真兇，還給莫斯科市一個寧靜的生活。

警察 FBI 俄羅斯

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