通膨吃不消 省錢效應 年節購物、捐款少了

感恩節將到，消費者都察覺到超市的應節商品物價，從火雞肉、馬鈴薯、罐裝南瓜等都以兩位數的增幅上漲，都喊吃不消。圖為在伊利諾州的一家超市。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)20日報導，因為通膨緊咬，國人阮囊羞澀，今年假期季打算撙節開支，減少購物、捐給慈善機構的錢，縮小過節慶祝的規模；人們錙銖必較，恐讓各商家、非營利組織等掃興，它們每年最大收入，靠的就是11月及12月假期季的營收 。

WSJ強調，消費物價今年上漲比工資成長來得快，經證明高通膨比許多貨幣決策者預期得更頑強；生活成本高，讓消費者膽寒；就算就業市場強勁、新冠疫情期間家戶有儲蓄、少數跡象顯示通膨開始趨緩，也是一樣。

消費者在伊利諾州的一家超市購物。(美聯社)

密西根大學估計，過去六個月家戶情緒堪比2008年末到2009年初，當時金融系統瀕臨經濟大災難，失業率飆升；WSJ表示，密大指數也呼應1970年代令人勒緊腰帶過日子的水準，當時通膨攀高到二位數。

41%應付基本開銷都難

人口普查 局10月初調查全國家庭，發現大約9500萬人、合41%的民眾表示，自己要支付家戶基本開銷都有困難，同比去年只有29%。

Deloitte顧問公司指出，9月分舉辦第37次假期季採購調查，受訪者為5000人，結果指出人們平均打算今年購買9件禮品，相形下去年為16件；每家戶預期開支為1455元，比去年的1463元來得少；受訪者也表示，今年用在購物的時間也比去年少。

非營利研究組織「經濟研究聯合會」(the Conference Board)逐月調查家戶信心後表示，人們今年禮品採買經費降到613元，比去年的648元來得少；家庭布置、家用電器、珠寶及工具等項目開支砍幅最大。

84%買折價、便宜禮品

消費者金融網站「Bankrate」8月調查2415名成年人，結果顯示84%假期季購物人表示今年要採省錢策略，使用折價券及追求折扣、買較便宜禮品及品牌、少買幾樣，甚至自己做禮品。

WSJ承認，未來光景可能會變；經濟學者也發現，受訪家庭實際開支不見得就如調查時所說；汽油及食品價格下跌，或者股市上漲，都可能提升假期季買氣。政府最近報告指出，10月零售業 銷售額上升，部分原因是物價較高所致。

目前最棒的消息是通膨出現幾許紓緩；幾家大機構認為，價格上漲幾個月之後，現在降價會提振銷售額、幫忙出清庫存。

促銷 知名服飾打到4折

由96%在美銷售玩具業者組成的「玩具公會」(the Toy Association)預測，假期季產品價格會下跌；追蹤數千零售產品價格的DataWeave Inc.分析公司也指出，服飾已經降價；蓋璞(Gap Inc.)公司目前提供的折扣最高四折，去年假期季、供應鏈卡堵致零售業者缺貨時，這個折扣根本不敢想像。