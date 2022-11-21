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感恩節10人火雞大餐貴20％ 1家3口旅費多900元

編譯王巧文／綜合20日電
疫後國內空中旅行自勞工節長周末時就逐漸增加。預估今年感恩節過後的周日(27日)通過機場安檢站的人次將超過250萬，略高於去年水準。(美聯社)
疫後國內空中旅行自勞工節長周末時就逐漸增加。預估今年感恩節過後的周日(27日)通過機場安檢站的人次將超過250萬，略高於去年水準。(美聯社)

感恩節將在24日到來，在通膨高漲之際，許多家庭今年的火雞大餐成本將是歷來最高，搭機旅遊費用也更貴。不過，隨著物流瓶頸緩解讓商品庫存增加，民眾在假期購物季採購時將享受更多折扣。投資人也將密切關注感恩節隔天的黑色星期五買氣與業績，以評估景氣走向。

惡劣天氣、俄烏戰爭衝擊供應或業者試圖提振獲利等因素，均帶動食品價格上漲。美國農業事務聯合會（AFBF)的年度生鮮雜貨價格調查顯示，包括火雞和其他配料在內，今年準備一頓十人份火雞大餐的平均成本比去年躍漲約20％，達到64.05元，為AFBF自1986年開始統計火雞大餐成本以來的最大漲幅。

通膨高漲，黑色星期五買氣與業績受關注。(路透)
通膨高漲，黑色星期五買氣與業績受關注。(路透)

感恩節假期出遊的費用也升高。彭博資訊報導，55歲的達拉斯房產經紀人埃斯圖迪洛因感恩節前須前往墨西哥坎昆出差，她決定帶上丈夫和女兒，卻發現每個人的旅費比原本預期高出近300元。

感恩節連假傳統上是美國出遊潮最旺的假期之一，今年假期航班乘客及機場人潮料將猛增。運輸安全管理局(TSA)預計，隨著民眾歡慶感恩節後返家，27日（感恩節過後的周日)通過機場安檢站的人次將超過250萬，略高於去年水準，但低於2019年的290萬人次。

美國汽車協會(AAA)則預測，23～27日將有逾450萬名旅客搭機旅行，比去年增加7.9％，較2019年少1.4％。旅遊搜索引擎網站Hopper的數據顯示，感恩節檔期美國國內線來回機票均價年增10%至275元，與2019年持平；國際線來回機票均價年增16％至828元，比2019年漲24％。

達美航空執行長巴斯蒂安表示，旗下班機每日載客率高達90%，預期這現象將持續「一段時間」，即使票價較貴。

黑色星期五 買氣受關注

同時，全球供應鏈混亂逐漸回歸正常。業界主管和分析師說，這代表今年假期購物季的商品庫存充足，將促使業者加碼折扣以刺激買氣。目標百貨表示，因貨品到貨速度比預期快得多，導致庫存變多，正推出假期折扣活動。芝加哥零售商Abt Electronics指出，製造商已在近幾周提供近年來最大幅度的假期促銷優惠。

由於高通膨讓對家庭支出造成壓力，投資人將緊盯黑色星期五的實體店面購物人潮、以及電商業績成長，以評估消費者支出前景與衰退的可能性。好消息是近來通膨降溫與股市上漲，都讓民眾有購買力增強的感覺。

黑色星期五 投資 機場

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