震懾北韓 B-1B戰略轟炸機飛越朝鮮半島

南韓國防部發布的照片顯示，美國的B-1B轟炸機、F-16戰機和南韓空軍的F-35戰機在朝鮮半島上空編隊飛行。(美聯社)

由於北韓 領導人金正恩 不斷發射飛彈，包括於18日發射射程涵蓋美國本土全境且可攜帶核彈頭的「火星17」洲際彈道飛彈(ICBM)；作為回應，美軍派出兩架「B-1B」戰略轟炸機飛越朝鮮半島，加入南韓 與日本戰機的演習，試圖震懾北韓。

南韓國防部19日發布的照片就顯示，美軍兩架B-1B轟炸機、五架F-16戰鬥機與南韓數架F-35戰鬥機併飛；北韓一向視此類演習為「入侵演練」，以此做為模擬發動核攻擊反制的理由，儘管兩國政府稱，這些演習「本質上以防禦為目的」。

B-1B是美國軍隊轟炸實力的骨幹力量，能夠攜帶大量武器並以超音速飛行，並進行遠程投射，因而能在短時間內對任何地方進行不同方式的轟炸，讓北韓對此武器甚為敏感；過去五年來，美國也未讓B-1B轟炸機飛過朝鮮半島。

南韓國防部發布的照片顯示，美國的B-1B轟炸機、F-16戰機和南韓空軍的F-35戰機在朝鮮半島上空編隊飛行。(美聯社)

近日以來，由於北韓不斷發射飛彈，達幾十次之多，而且直接挑明是針對南韓與美國的「核攻擊演練」，掀起周邊緊張局勢，讓美軍本月初再度派遣B-1B飛至朝鮮半島。

日本防衛大臣濱田靖一18日表示，火星17的射程估達9320哩，涵蓋美國本土全境；儘管並非所有學者均認為，北韓有能力將搭載核彈頭的飛彈進行遠程射擊，因為若技術力不足，飛彈重返大氣層時會破壞核彈頭。

金正恩首秀父女天倫照

北韓官煤19日報導火星17發射時，表示金正恩與妻子李雪主及其女兒見證飛彈發射，這是北韓官方首次提及金正恩的女兒，還發布一系列父女的天倫照片，讓外界對此議論紛紛。

有論者認為，金正恩與家人亮相旨在讓北韓領導人的作風「正常化」，或是為指定接班人做準備；也有可能是在經濟政績乏善可陳之下，將飛彈發射成功與金氏家族綁在一起，或是他本質上對飛彈發射充滿信心，感到躊躇滿志。

在日本要求下，聯合國將在21日就北韓發射ICBM的舉措召開緊急會議，但預料在中國及俄羅斯反對之下，安理會對北韓將無能為力。