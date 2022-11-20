平壤又射導彈 韓媒社論批北京：露骨地包庇北韓

北韓不顧國際社會批評，18日再度發射「火星17」洲際彈道飛彈。圖為飛彈點火發射。(美聯社)

今年以來，在國際社會關注焦點大多集中在烏俄戰爭以及美中關係急劇惡化之際，北韓 進行了創紀錄的80多次導彈試射，在最新的這次洲際彈道導彈試射之後，北韓實施第七次核試驗的可能性進一步加大。

美國總統拜登和南韓 總統尹錫悅在20國集團峰會期間會晤中國領導人習近平 時，都再次敦促中國在遏制北韓核威脅方面發揮更積極、更具建設性的作用。然而，觀察人士指出，儘管拜登和尹錫悅在最近的一對一會晤中，都向習近平提出了北韓問題，但分析人士注意到，習近平對此有意完全迴避。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心(CSIS)南韓項目副主任艾倫·金說說，習近平提到了南韓和中國在維護半島和平方面有共同利益，但根本沒有談及北韓的導彈或核問題，而且事後中國的官方聲明也沒有提到中國與其他領導人就北韓問題進行了討論，「所以這種沉默非常令人擔憂。」

拜登還在G20峰會後的記者會上說，北京有義務要金正恩不要進行第七次核試驗，但他同時也表示並不清楚中國是否能做到。

南韓輿論最近對中國在北韓核問題上的態度極為不滿。朝鮮日報發表社論說，尹習兩人的會談只進行了25分鐘就結束了，這個時間並不足以就北韓核等三年來積攢的主要待解議題進行深入探討。

這篇社論說，北韓僅今年就違反了數十次安理會制裁，如今甚至祭出第七次核試驗這張牌，就是篤定中國會袒護自己，這篇以中文發表的社論抨擊中國「露骨地包庇北韓」。

聯合國安理會本月初曾就北韓頻繁進行導彈試射問題進行討論，在中國和俄羅斯的反對之下，安理會無法對北韓加強制裁。美國駐聯合國代表格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）指出，安理會15個成員國中有13個同意譴責北韓自今年以來的導彈試驗，而中國和俄羅斯「不遺餘力」地為北韓進行辯護。

18日在被問到中國是否會支持聯合國安理會就北韓發射洲際彈道導彈對北韓實施制裁時，中國外交部發言人毛寧說，希望各方堅持政治解決方向，通過有意義的對話「均衡解決各自關切」。