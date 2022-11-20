美防長：俄羅斯入侵烏克蘭 鼓舞中國蠢蠢欲動

國防部長奧斯丁在哈里法克斯舉行的國際安全論壇指出，俄國入侵烏克蘭後，給中國很大鼓舞。(美聯社)

國防部長奧斯丁 (Lloyd Austin)19日出席加拿大哈利法克斯國際安全論壇(Halifax International Security Forum)，對俄羅斯入侵烏克蘭 的局勢發表強硬言論，指俄國撼動二戰以來的國際秩序，讓篤信「強權即公理」的中國蠢蠢欲動，因此美國必須強力地幫助烏克蘭戰勝進犯俄軍。

奧斯丁在論壇上表示，俄羅斯總統普亭發動入侵戰爭是「美國自二戰結束以來面臨的最嚴峻危機」，因為他顛覆了國際秩序，而且威脅到世界各地的民主秩序；他說，若俄國成功併吞烏克蘭，就能向全世界傳遞，擁有核武等於擁有「獵殺執照」，能「肆意入侵主權國家」，全球核威脅將螺旋式上升。

奧斯丁說：「普亭的獨裁夥伴們正在觀望一切」，例如伊朗及北韓就從中幫助俄國，中國則更為專斷，將重新打造國際秩序，讓全世界都能符合它信奉的「強權即公理」，21世紀將成為「極權與脫序」的世界。

雖然落入北約(NATO)成員國波蘭，造成兩人死亡的飛彈可能來自烏克蘭，不過奧斯丁說，此事件仍要歸咎於普亭發動戰爭，「大西洋兩岸的穩定、繁榮，現在已命懸一線」。

奧斯丁表示，由於俄羅斯入侵烏克蘭的後果攸關整個世紀的全球安全，因此北美各國沒有「坐視這場戰爭的選項」，「二戰後的國際秩序耗費巨大代價才得以建立，因此我們不能一走了之，在安全問題上，我們有不能迴避的天責。」

奧斯丁在加拿大的安全論壇行程結束後，將繼續前往印尼、柬埔寨訪問，預計下周抵達柬埔寨參加東南亞 防長擴大會議，屆時將在烏俄戰爭及台灣、南海等地局勢詭譎的背景下，與中國國防部長魏鳳和會晤，惟尚不確定會舉行正式的雙邊談話。

中國與10個東南亞國協(ASEAN)成員國中的四國有南海領土糾紛，美國拒絕承認中國全面擁有南海諸島，是台灣問題之外，美國與中國對立的另一大因素，也是兩國極力拉攏東南亞國家的主因之一。