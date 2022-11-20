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大熊貓團團一生 見證兩岸關係盛轉衰

記者楊正海、李承穎
「團團」(右)與「圓圓」進駐台北動物園，這是兩隻熊貓當時的萌樣。(中新社)
「團團」(右)與「圓圓」進駐台北動物園，這是兩隻熊貓當時的萌樣。(中新社)

台北市立動物園大熊貓「團團」19日病逝，兩岸人民都傷感，十多年來，應該是親善、保育大使的大熊貓，因台灣政治涇渭分明，團團曾被視為中共統戰工具，甚至引發激烈攻防。團團的一生，正好見證了兩岸關係由盛轉衰的過程，也讓台灣民眾省思，兩岸關係該何去何從。

扁政府時代，兩岸政治局勢複雜，大陸要贈與台灣熊貓的消息傳出，又萌又可愛的大熊貓，活生生成了綠營口中的統戰工具，甚至還被罵「支那賤畜」，當時還沒有所謂的「認知作戰」，但貼上政治標籤後，在綠營壓力下，扁政府白白失去改善兩岸關係的機會。

直到2008年，馬英九執政，兩岸破冰後，團團和圓圓才走上「和平之旅」，飄洋過海抵達台灣。大熊貓進駐台北市立動物園，話題性十足，雖然仍有反對者批馬英九「為了兩隻熊貓賣掉台灣主權」，但結果證明，不僅帶來可觀的觀光、經濟效益，團團和圓圓也變成孩子心中的大明星、兩岸和平的使者，自然而然脫下統戰標籤，正如牠身上只有黑白，沒有藍綠。

「熊貓旋風」後來隨著圓仔、圓寶出生再現，熊貓一家人陪著許多台灣人成長、歡笑，療癒許多人的心，動物園甚至有粉絲每天記錄一家人的可愛模樣，當年的政治攻防，一度化作雲煙。

但如今兩岸關係再度降至冰點，解放軍機艦不斷擾台，加上有心人刻意操作「亡國感」、高舉「抗中保台」旗幟，升高兩岸人民仇視，造成兩岸關係嚴峻；團團離世之際，正是兩岸兵凶戰危之時，迎回兩岸和平紅利的距離似乎愈來愈遠。

然而，團團在生命終了前夕，還啟動了兩岸合作的另一個機會，讓大陸的熊貓專家赴台協助診治，證明在人道前提下，兩岸仍可暫時放下成見。團團的一生背負沉重的任務，成了兩岸關係變化的寫照，而兩岸因為牠產生的悲憫與共鳴，或許能成為承先啟後的契機。

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