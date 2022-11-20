盼牠一路好走…網友悼團團 微博熱搜衝第一

台北動物園飼養員正在照顧生病的「團團」。(美聯社)

大熊貓「團團」19日下午離世。消息公開後，中國大陸媒體追隨報導，微博 話題更是衝上熱搜，一度躍上熱搜第一，中國網友一片哀嚎，為團團的離開哀悼，同時也藉此抒發對兩岸關係的看法。

不少大陸網友感謝「團團」為兩岸交流做出的貢獻，願兩岸文化交流開花結果，不因「團團」離世而暫停。不過，也有大陸網友質疑，「熊貓平均年齡不是25歲嗎？團團這麼早就去世了？」而其配偶「圓圓」的情況也受到關注，有網友提到「圓圓呢？能讓她回家嗎？」

「團團」與「圓圓」在2008年底赴台，當年牠們在四川省雅安市市民的夾道歡送下，被送往成都雙流機場，轉乘專機飛赴台北市立動物園 。

「團團」的離開，也令中國網友紛赴網路平台微博、「嗶哩嗶哩」（bilibili，俗稱B站）留言哀悼。查看這些留言，有許多網友選擇選擇留下哭臉與雙手合十的表情符號表達痛心，盼團團安息、一路好走。

但在現今的兩岸氛圍之下，仍有中國網友留下氣憤的回應，抒發對現今兩岸關係的看法，留言區儼然成為兩岸民間關係良窳的溫度計。

不過，在這些夾雜著哀悼又憤怒情緒的留言中，仍有中國網友選擇「逆風」，稱「評論區不要亂說話傷人」，以及「團團去做小天使 的路上，竟然還有這麼多分裂言論」等留言。