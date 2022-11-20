「團團」走了…北京國台辦：痛心 台北陸委會：不捨

大熊貓「團團」19日下午離世，圖為台北動物園飼養員照顧生病的「團團」。(美聯社)

大熊貓「團團」19日下午離世，北京 國台辦晚間表示，感到痛心和惋惜，並指大熊貓作為「國寶」值得兩岸同胞珍惜，兩岸民心相通、良性互動，應該共同珍惜維護。

國台辦發言人朱鳳蓮當晚表示，對「團團」病逝感到痛心和惋惜。她說，「團團」患病後，兩岸同胞都很關切，大陸「大熊貓保護研究中心」成立專家組，與台北市動物園 持續保持線上溝通，並應邀派二名專家赴台協助開展診療護理工作。

朱鳳蓮說，感謝兩岸專業團隊、台北市動物園以及有關各方為救治「團團」盡到的努力，希望兩岸有關方面繼續做好大熊貓保護的交流合作。

她指出，14年前大熊貓「團團」、「圓圓」赴台安家，是兩岸關係和平發展的重要象徵。多年來，牠們給台灣同胞帶去了無數歡樂和美好記憶。

台北陸委會19日晚間表示，大熊貓「團團」是兩岸互贈保育類及珍稀動物的交流成果，「團團」在台北市立動物園10多年，帶給許多台灣大小朋友歡樂及美好回憶，也讓大家對大熊貓有更多的了解，有助兩岸交流。對於「團團」因癲癇持續間歇性發作而不幸離世，陸委會感到不捨。

陸委會指出，將持續與台北市立動物園保持聯繫，「如果台北市政府及園方擬邀請陸方專家來台參加相關紀念活動，可以提出專案申請，本會將會同相關主管機關，提供必要協助」。