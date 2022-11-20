病況惡化 台北大熊貓團團沉睡離世

台北市動物園人氣明星大熊貓團團19日下午離世，圖為牠19日早上甦醒後，一直趴著休息的畫面。(台北市立動物園提供)

台北市立動物園 18歲的大貓熊(中國大陸稱「熊貓」)團團病況惡化，19日癲癇再發作，讓醫療團隊含淚放手、決定「人道處理」麻醉團團；最後團團於19日下午1時48分在沉睡中停止心跳，陪伴台灣民眾14年的團團離世，園方除了將解剖釐清病情，也將保留皮毛及骨骼標本及保留活體細胞。

團團一直是台北市動物園的人氣明星。(台北市立動物園提供)

人氣大明星 才過18歲

團團2004年9月1月在四川臥龍出生，隔年中國大陸國台辦宣布，送台灣一對大貓熊。團團四歲赴台，隔年初亮相就替台北市立動物園創下一年高達360萬人次的入園紀錄；從小就在鎂光燈下的團團，也和圓圓採人工授精方式，先後生下圓仔和圓寶，今年8月才開心過18歲生日，未料最終不敵病魔離世。

赴台14年 大熊貓團團長眠 製表／鍾維軒、徐偉真

動物園表示，團團19日凌晨1時許三度發作癲癇，雖為牠施打抗癲癇藥物，但仍間歇性地發作，獸醫師數度補強藥物後，直到早上7時癲癇症狀才暫歇，上午甦醒後一直趴著，完全無法進食。

病況不可逆 兩岸關注

團團病情惡化，動物園醫療照管團隊決定讓團團在麻醉中沉睡、不再繼續痛苦。(台北市立動物園提供)

園方根據電腦斷層掃描及生理指數 研判，紅血球數值變少，有點貧血，還有肝功能指數慢慢上升，無法透過進食得到好營養，判定病況已不可逆，難再有品質地自主生活，醫療照管團隊在百般不捨中，共同決定讓團團在麻醉中沉睡，讓牠免於痛苦。團團從生病到離世，海峽兩岸民眾都很關注，大陸媒體從頭到尾參與園方的記者會。

動物園發言人曹先紹說，在動物園界，會考量能否提供足夠動物福祉，如果完全沒辦法，看到動物過得非常痛苦，就會啟動人道處理，或是大家熟悉的「安樂死」。

為何動物園不提安樂死？曹先紹表示，團團的情況比較複雜，在非常短的時間內癲癇頻繁發作，為了讓牠舒服一點，等於採用「安寧療護」的概念，用抗癲癇藥、鎮定劑讓牠身體緩和一點，加上原本就要照電腦斷層，會施以深度麻醉，因此決定，如果照出來是不好的結果，就不要再讓牠醒過來。

皮毛製標本 永留台北

曹先紹說，過程有告知大陸方面大貓熊團隊，大陸方面可能有各種不同層級要討論，但協助團團符合動物福祉的時間不站在動物園這邊。至於團團遺體會比照大象林旺，保留皮毛及骨骼標本，活體細胞也會保留，包含精子、體細胞和從肝臟發展的幹細胞等。

東海大學生命科學系特聘教授林良恭指出，從團團病況來看，野生動物一旦癱瘓，其實就是不久人世的最大警訊，這過程對牠而言也是折磨，有豐富照養經驗的大陸方面，若面對罹患腫瘤 且病況惡化的大貓熊，也會人道處理，而非拖到斷氣。

曹先紹說，去世的動物依規定都一定會做病理解剖，了解詳細病因，希望將團團的案例讓其他大貓熊照養團隊參考。