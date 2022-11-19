APEC會前 賀錦麗先晤習近平「雙方須維持溝通管道」

美國副總統賀錦麗在18日的亞太經濟合作會議企業領袖高峰會（APEC CEO Summit）中演講，強調美國對印太地區的經濟發展有著堅定的承諾。（主辦單位提供） 中央社

美中高層再次互動，中國國家主席習近平 14日在印尼峇里島與美國總統拜登 舉行三小時會談後，19日在亞太經濟合作會議（APEC）會前與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）短暫寒暄，白宮官員表示，賀錦麗對習近平談到，雙方必須維持開放的溝通管道，以負責任地管理美中競爭。

拜習首次面對面會晤在14日舉行，白宮表示，拜登對習近平重申，美國「一個中國」政策沒有改變，反對中方對台灣的脅迫作為。中國外交部稱，習近平強調台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，台獨同台海和平穩定「水火不容」。

此外，拜登向習近平表明，美中關係要競爭不要衝突，雙邊應負責任管理競爭，維持溝通管道暢通。

美國貿易代表戴琪 （Katherine Tai）18日在泰國曼谷與中國商務部長王文濤討論雙邊貿易，這是兩國元首14日在印尼會晤後，美中高層官員的再度接觸。

美國貿易代表署（USTR）簡短說明美中經貿高層官員的最新互動表示，戴琪在亞太經濟合作會議（APEC）場邊會晤王文濤，他們討論雙邊貿易，也強調美中維持溝通管道暢通的重要性。

華爾街日報報導，戴琪對王文濤強調了華府持續關切來自中國的非市場經濟作為，此外，兩人沒有討論任何促進雙邊貿易或解決問題的新做法。

這是戴琪自2021年就任貿易代表以來，首度與中方資深官員舉行面對面的會談。

中國商務部表示，在中美兩國元首峇里島會議之後，雙方對共同關心的中美經貿問題和多邊、區域經貿問題，進行坦誠、專業、建設性的交流；雙方同意持續保持溝通。

保持溝通與交流為美中會晤都會提到的重點，美國總統拜登14日印尼峇里島會晤中國國家主席習近平，會中列舉令人關切的作為，就包含北京的非市場經濟作為。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）16日在20國集團（G20）場邊會晤中國人民銀行行長易綱，討論全球宏觀經濟和金融發展，並就美國和中國的宏觀經濟前景交換意見；葉倫會後表示，她將重點放在穩定關係上，並努力讓關係處於更好的基礎上，同時也體認彼此有各類擔憂。

但相關的美中會談，其事後轉述均未提到關稅問題。

戴琪就任貿易代表後，接下川普政府對中國商品加徵進口關稅的燙手山芋，加上美國面臨通膨壓力，拜登政府內部展開解除部分加徵關稅的激烈辯論，戴琪始終抱持保留態度，美國至今也未調整相關政策。