中國警察在美設點？聯調局長擔憂：已展開調查

中國在包括美國在內的多個國家，設立「警察 服務站」(police stations)備受關注，聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray) 17日在國會參院 的聽證會上表示深感擔憂，正研究相關法律情況。

總部在西班牙的國際人權組織「保護衛士」(Safeguard Defenders)今年9月發表報告，披露中國公安部在全球多個主要大城市設有數十個「警察服務站」，其中包括紐約在內。國會的共和黨 人已要求拜登政府就此造成的影響作出答覆。

雷伊在參院國土安全與政府事務委員會的聽證會作證時，除表示非常擔憂外，更聲稱早已知道這些「警察服務站」的存在並已展開調查，不過他沒有透露調查情況。

他指責，中國警方在沒有適當協調的情況下，在紐約開設「服務站」是駭人(outrageous)的 ，這侵犯了主權並規避了標準的司法和執法合作程序。

共和黨籍佛州聯邦參議員史考特(Rick Scott)在質詢這些服務站是否違反美國法律時，雷伊說FBI正在研究有關法律。

雷伊又說，美國已收到多起指控，指中國政府在美國針對不滿中國國家主席習近平的華人民眾，實行騷擾、跟蹤、監視及威脅等行動。他表示，美國正與其他夥伴國家商討，因為美國並非唯一發生這種情況的國家。

中國駐華盛頓大使館沒有對雷伊的說法置評。但中國外交部今月初在回應荷蘭調查中國「警察服務站」時，否認在荷蘭設有此類站點，而是協助中國公民更新證件，例如駕照、交管、戶籍、出入境、身分證的辦公室。

根據「保護衛士」報告的說法，中國在海外設立「警察服務站」，是「獵狐行動」向目標人物及其海外親屬施壓，要求他們返國投案，另外就是向海外華人展開統戰工作。