馬克宏促美中停止對抗：兩頭大象開戰 恐禍及森林

中國國家主席習近平、美國副總統賀錦麗(圖)在曼谷舉行的APEC上較勁，爭相拉攏亞太國家。(美聯社)

法國總統馬克宏 18日在APEC 敦促結束對抗。他說：「我們不相信霸權、不相信對抗，我們相信穩定。」他在談話以兩頭大象關係緊張或開戰，恐禍及叢林中其他動物作比喻，點出國際社會正面臨多重危機，盼美中停止互相對抗。

不過，美中兩強持續在APEC隔空較勁。中國國家主席習近平 和美國副總統賀錦麗演講時，都強調自己的國家對亞太地區經濟發展有堅定承諾。

習近平17日才以書面講稿在亞太經濟合作會議企業領袖高峰會上指出：「亞太地區不是誰的後花園，不應該成為大國角鬥場」。並強調中國經濟和亞太經濟相互依存、深度融合，中國已經成為許多亞太經濟體的主要貿易夥伴和地區產業鏈和供應鏈重要節點，中國將為亞太穩定繁榮做出更多貢獻。

代表美國總統拜登出席的賀錦麗18日在企業領袖高峰會的演講指出，美國對印太地區的經濟有堅定的承諾。她說，美國做為印太地區的一員，未來在這個區域將占有更重要的一席之地，「美國會一直在這裡，美國會優先加強我們在此區的經濟關係以及和私部門的夥伴關係」。

馬克宏出席在泰國曼谷舉行的第21屆亞太經濟合作會議(APEC)，面對美中競爭日益激烈，他希望重新推出法國在亞太區域的戰略，並呼籲包含法國在內的區域力量皆應有所作為。

馬克宏強調，國際社會正面臨多重危機，從氣候變遷到經濟動盪，都需要協調因應。

馬克宏在演說中用比喻方式說：「我們身處的叢林中有兩頭大象，試圖讓緊張關係不斷升高…當他們關係極度緊張並發動戰爭，對叢林中的其他動物將構成重大問題。你需要許多其他動物的合作，包括老虎、猴子等等。」