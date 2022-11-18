FTX破產風暴 凸顯加密幣監管速度未能跟上

加密貨幣讓一些人一夕暴富，卻也危機四伏。(路透)

紐約時報分析FTX破產 風暴指出，疫情讓加密貨幣 紅火，而監管單位監管的速度卻未能跟上並及時掌控；FTX破產影響遠大，整個業界必然受到深度檢視。

在巴哈馬登記註冊的FTX本來只是數位貨幣的交易所，客戶在裡面存了價值幾十億元的加密貨幣，但是創辦人班克曼-弗瑞德又創立了「阿拉美達研究」(Alameda Research)投資 基金，讓客戶用加密貨幣投資。兩個事業體本來各自獨立，但今年「阿拉美達」欠缺資金，從FTX客戶的帳戶挪用，客戶本月發現問題，趕緊擠兌，結果造成FTX申請破產。

兩大投資平台的金流混雜運用，顯然涉及刑事詐欺，證券交易委員會和司法部都已展開調查，但就算查出罪證並予起訴、審判，投資人可能還是血本無歸，因為病疫期間火紅的「另類交易」如加密貨幣、迷姆股票(meme stocks)、NTF、交易卡和運動鞋交易，固然滿足了某些人的投資欲，但大體而言，這些新興「行業」都無法可管。

如果實體銀行倒閉，政府可能出手挽救，加密貨幣「銀行」倒了，投資人可要有自認倒楣的心理準備，別指望政府插手補救，政府頂多抓到罪魁禍首，當事人若無錢賠償，刑期再重也於事無補。

FTX申報的破產報告，列了100多萬名客戶。受害人不只包括存款戶，公司直接投資者也受害，購買其旗下資產基金，以及將股份存入FTX的新創公司也都跟著受害。