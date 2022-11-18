員工震驚FTX濫用客戶百億資金 工作、薪資都沒了

加密貨幣交易所FTX於11日宣布聲請破產保護，原本的夢幻工作成為員工的夢魘，。(Getty Images)

加密貨幣 交易所FTX於11日宣布聲請破產 保護，曾經是全球排名第三的加密貨幣巨擘一夜之間垮台，原本的夢幻工作成為員工的夢魘，華爾街 日報(WSJ)採訪逾十名FTX現職與離職員工，許多人對於公司迅速倒閉，以及傳出濫用客戶資金的行為感到震驚。

創辦人班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)被爆出暗自將約100億元的客戶資金轉移到旗下交易公司「阿拉美達研究」(Alameda Research)。

知情人士透露，FTX Digital Markets共同執行長薩拉姆(Ryan Salame)上周意識到FTX的問題後身體不適甚至嘔吐了，據稱，雖然薩拉姆與班克曼-佛瑞德密切合作，但他並不在這名領導人的核心圈裡。

員工抱怨他們並非從管理層得知公司情況，而是從推特和媒體上收到消息；華爾街日報取得Slack平台FTX公司頻道的訊息，FTX法律總顧問(Ryne Miller)在Slack發給員工的訊息表示：「我擁有的透明度非常有限，沒有創辦人的全面合作就不可能有更高透明度」。

另一名資淺員工也在公司Slack頻道留言：「我未看到任何合理的問題得到答覆，出於對這家公司全體員工的尊重，我認為在這種情況下我們值得更好的對待。」

FTX許多員工紛紛出走，知情人士透露，上周數十名員工辭職，包括產品負責人阿羅拉(Ramnik Arora)、監管長弗里德伯格(Dan Friedberg)、銷售主管塔克特(Zane Tackett)等高層。一名員工說他向主管遞交辭呈，結果主管表示自己已經早一步辭職。

據知情人士稱，弗里德伯格傳給班克曼-佛瑞德的辭職訊息直言：「希望有一天我會原諒你。」

FTX垮台對於部分員工來說是財務災難，許多在海外員工都是透過FTX帳戶自動轉帳的方式領取薪資，但上周FTX凍結客戶提款後，這些員工也無法取得他們的存款。

上周辭職的行銷專員惠特莫爾(Nathaniel Whittemore)指出：「你必須了解一般的FTX員工有多麼絕望，他們不僅可能失業，存款還可能全泡湯。」