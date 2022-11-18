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FDIC前主席：FTX迷惑老到投資人 與馬多夫龐氏騙局相似

編譯洪毅／綜合17日電
大型加密貨幣交易平台FTX於聲請破產後，公司被債權人提告，球星代言人布雷迪也被列為被告。(美聯社)
大型加密貨幣交易平台FTX於聲請破產後，公司被債權人提告，球星代言人布雷迪也被列為被告。(美聯社)

大型加密貨幣交易平台FTX於11日聲請破產，這個價值320億元的平台估計債權人在100萬以上；在2008年金融風暴期間擔任聯邦存款保險公司(FDIC)主席希拉·拜爾(Sheila Bair)表示，FTX及其創辦人班克曼-佛瑞德的事件，與美國史上最大龐氏騙局、馬多夫(Bernie Madoff)詐騙案有「令人驚異」的相似之處。

於2006年至2011年間擔任FDIC主席的拜爾接受有線電視新聞網(CNN)訪問時表示，班克曼-佛瑞德的特質，在於善用自己的人脈關係，「迷惑」經驗老到的投資人及監管機構，讓他們對隱藏在FTX背後的問題視而不見，「這非常像馬多夫的作風」。

馬多夫是美國有史以來最大規模的龐氏騙局主導者，以其曾任那斯達克(Nasdaq)主席的身分及與證券交易委員會(SEC)的友好往來，成立的投資公司成功吸引數百億元的資金。

至於班克曼-佛瑞德，則以最大的民主黨競選捐款人，還有父母為史丹福大學法學院教授示人，並聘請多名監管機構官員擔任FTX高階主管，吸引貝萊德(BlackRock)、紅杉資本(Sequoia Capital)、軟銀(SoftBank)等巨頭投資。

拜爾表示，當名聲最響亮的人物及機構都參與其中，既能放鬆監管機構的戒心，也吸引到更多人加入；FTX的同行競爭對手Coinbase執行長阿姆斯壯(Brian Armstrong)則說，FTX能夠成為鎂光燈焦點，但深入研究就會發現，這間公司的基本面並不存在；FTX的負債估計在100億元至500億元之間。

致力於促進金融正義的組織Better Markets執行長凱勒赫(Dennis Kelleher)則說，聘用監管機構官員的「旋轉門」策略，實際上是利用他們的技能及影響力，推動企業目標；事實上，拜爾也是區塊鏈技術商Paxos的董事。

拜爾表示，如果投資世界有「好到不像真的」的事物，那基本上就「不會是真的」；現任FDIC代理主席格倫伯格(Martin Gruenberg)則說，加密貨幣的風險是「貨真價實」的。

大型加密貨幣交易平台FTX於聲請破產後，公司被債權人提告，前NBA球星「俠客」歐...
大型加密貨幣交易平台FTX於聲請破產後，公司被債權人提告，前NBA球星「俠客」歐尼爾也被列為被告。(美聯社)

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