新執行長：FTX財務、會計、領導層混亂 徹底失控致崩潰

加密貨幣交易所FTX被指財務、會計和領導層的混亂局面，面臨「公司控制徹底失敗」，最終導致「空前崩潰」。(Getty Images)

聲請破產 保護的加密貨幣 交易所FTX新任執行長雷伊三世(John J. Ray III)17日向聯邦破產法庭提交文件，極具爆炸性地描繪FTX在創始人兼前執行長班克曼-佛瑞德 (Sam Bankman-Fried) 領導下，公司財務、會計和領導層的混亂局面；文件指出，FTX面臨「公司控制徹底失敗」，最終導致「空前崩潰」。

雷伊曾協助監督包括安然公司(Enron)在內的史上最大破產案；雷伊11日起接管FTX和相關貿易公司Alameda Research，這是他首次詳細描述公司狀況。在提交破產法庭的文件中，雷伊指出，在他40年重組公司生涯中，沒見過這麼糟的事。

還剩多少錢？管理層傷腦筋

雷伊寫道，公司不能相信班克曼-佛瑞德提供的先前財務資料；班克曼-佛瑞德對數十億元現金和加密貨幣資產的控制鬆懈，現任管理層為確認已破產的FTX到底有多少錢傷透腦筋。

法庭文件顯示，公司資金在沒有任何形式的內部文件情況下，被用來為巴哈馬員工購買房屋；文件指稱，班克曼-佛瑞德用來向員工傳達決定的應用程序，會自動刪除內容。

雷伊在文件中表示，「我的職業生涯從未見過這種情況：公司控制完全失敗、完全缺乏可信賴的財務信息，系統完整性受損、國外監管錯誤，控制權集中在極少數缺乏經驗且可能有危害的個人手中，情況前所未見」。

都申請破產 還想抽走資產

為雷伊工作的FTX律師表示，即使公司上周已於德拉瓦州申請破產保護，班克曼-佛瑞德和巴哈馬政府一直想把FTX資產抽走和轉移到管理層無法控制的帳戶裡。巴哈馬任命的清算人還要求紐約法院批准將FTX的部分法律程序，從美國破產法院轉移到巴哈馬當地法院。一名紐約法官已安排在12月13日舉行與該請求相關的聽證會。

與此同時，新加坡投資 公司淡馬錫控股(Temasek Holdings)表示，鑑於FTX的財務狀況，它將降低對FTX的2億7500萬元投資。淡馬錫從2021年10月到今年1月，在兩輪融資中向FTX投資2.1億元、向FTX US投資6500萬元。