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密利：解放軍訓練不足 犯台將是戰略錯誤 如同普亭侵烏

波蘭飛彈事件 美稱可能來自烏防空系統、俄負最終責任

記者張文馨／華盛頓報導
遭到不明導彈擊中地點是波蘭靠烏克蘭邊界的普熱沃多夫村，當地正在曬穀。圖為遭到導彈擊損的穀倉。(美聯社)
遭到不明導彈擊中地點是波蘭靠烏克蘭邊界的普熱沃多夫村，當地正在曬穀。圖為遭到導彈擊損的穀倉。(美聯社)

國防部長奧斯丁16日表示，落在波蘭的飛彈看起來不是蓄意攻擊，且可能來自烏克蘭防空系統，無論如何，俄羅斯要負最終責任；北約秘書長史托騰柏格在記者會表示，「錯不在烏克蘭。」

奧斯丁(Lloyd Austin)防長和參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)16日在五角大廈聯合舉行記者會，說明15日落在烏波邊境、造成兩死的飛彈爆炸事件。

波蘭正偕同美國專家調查此事，波蘭總統杜達(Andrzej Duda)表示，毫無跡象顯示這是一起針對波蘭的攻擊，這可能來自烏克蘭防空系統。

奧斯丁呼應杜達說法表示，飛彈可能來自烏克蘭防空系統，「但無論最後結論為何，全世界都知道，俄羅斯要為這起事件負起最終責任。」

北約異口同聲「錯不在烏克蘭」

密利表示，俄國飛彈故意瞄準攻擊烏克蘭的民用電網，超過四分之一的烏克蘭人民無電可用，冬天來臨卻沒有暖氣，嚴重影響烏克蘭人的基本生存；俄國給平民造成過度的附加損害和不必要的痛苦，是一種戰爭罪。

密利表示，在爆炸事件發生後，他分別與波蘭和烏克蘭在內的區域各國軍事高層都聯繫過，但俄羅斯沒有回應；美國16日與近50國開會討論如何提供烏克蘭防空系統和彈藥，以控制空域並阻止俄羅斯。

澤倫斯基要求調查「不是我們的攻擊」

北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)在布魯塞爾表示，初步調查發現這可能是烏克蘭防空系統為了抵禦俄國攻擊，捍衛烏克蘭領土所致，「但我要說，錯不在烏克蘭，俄羅斯要負最終責任。」

英國外交大臣柯維立(James Cleverly)表示，對於波蘭飛彈事件，英國不會妄下判斷，也會根據事實來回應。

不過，烏克蘭總統澤倫斯基提出異議，他要求要看證據，應該讓烏克蘭官員也參與調查；他說，「這不是我們的飛彈或我們的飛彈攻擊。」 

此外，美國中情局局長伯恩斯(Bill Burns)15日在烏克蘭首都基輔會晤澤倫斯基，傳達美國對烏克蘭的支持，一名美國官員告訴華盛頓郵報，當烏克蘭面臨俄國飛彈攻擊，伯恩斯很安全地待在美國大使館內。

波蘭國家安全顧問西維拉(Jacek Siewiera)表示，伯恩斯16日在波蘭首都華沙與杜達會面；有線電視新聞網(CNN)引述一名美國官員說法報導，兩人討論最新情勢，伯恩斯對杜達重申美國支持烏克蘭的承諾，並感謝波蘭一直以來的情報管道等夥伴關係。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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