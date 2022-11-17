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密利：解放軍訓練不足 犯台將是戰略錯誤 如同普亭侵烏

國防部助理部長：台灣多山地形 能嚇阻解放軍

記者張文馨／華盛頓報導
參謀首長聯席會議主席密利16日在五角大廈舉行記者會。(美聯社)
參謀首長聯席會議主席密利16日在五角大廈舉行記者會。(美聯社)

拜登總統本周在和中國國家主席習近平交談後表示，不認為中國有意立即進犯台灣；國防部印太事務助理部長瑞特納(Ely Ratner)在政治新聞媒體Politico網舉辦的國防論壇說，解放軍目前沒有能力攻擊台灣的山區和城市。

參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)16日在國防部表示，解放軍還沒有足夠能力可以占領台灣，若中方決定武統，將犯下和俄羅斯總統普亭一樣的戰略錯誤。他表示，解放軍可轟炸台灣，或朝台灣發射飛彈，某種意義上來說，可以攻擊台灣；但攻擊、跨海奪島、讓解放軍登陸是高度困難的軍事任務，台灣地形複雜，多山島嶼是極難攻克的軍事目標，解放軍還要一段時間才真正具備這項能力。 

瑞特納也談到「拒止性嚇阻」(deterrence by denial)，指這是美國國防戰略中有關台灣部分的核心特色。

瑞特納表示，美國和台灣共同建立「縱深防禦」(defense in depth)」概念，台灣是個小島，但要攻擊台灣的山區和城市是很困難的，解放軍如今不具備這項能力，這是嚇阻的重要部分。

瑞特納表示，美國對於當前自身嚇阻力量充滿信心，目標是確保習近平不會以為中國能實施任何快速、低成本的侵略，美國也會信守基於台灣關係法所做的承諾。

解放軍 國防部 習近平

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