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杜魯多洩密談內容 習近平罕見在媒體面前不悅：這不合適啊

編譯陳韻涵／綜合16日電
中國國家主席習近平16日兩手一攤，當面向加拿大總理杜魯多(左)興師問罪。(路透)
中國國家主席習近平16日兩手一攤，當面向加拿大總理杜魯多(左)興師問罪。(路透)

中國國家主席習近平16日(美東15日)當面指責加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)，說他不該洩漏兩人稍早在20國集團(G20)高峰會場邊閉門會談的談話內容，罕見公開展露惱怒神情。

加拿大電視台播出的畫面顯示，習近平和杜魯多站得很近，雙方透過一位口譯員談話。

習近平起初笑著說：「把我們聊天的內容告訴報紙了，這不合適啊。而且我們也不是那樣做事的。如果有誠心，咱們就應互相尊重的態度來進行很好的溝通，否則這個結果就不好說了。」

路透報導，習近平表示不悅，可能是因為媒體報導兩人睽違三年，15日(美東14日)首次會面時，杜魯多曾對中國被控進行間諜活動及「干預」加拿大2019年選舉表示「嚴重關切」，但加拿大政府並未公布兩國領袖會談的對話紀要。媒體報導閉門會談內容指消息來源是加國政府人士。

中國國家主席習近平16日兩手一攤，當面向加拿大總理杜魯多(背對鏡頭)興師問罪。(...
中國國家主席習近平16日兩手一攤，當面向加拿大總理杜魯多(背對鏡頭)興師問罪。(美聯社)

紐約時報指出，習近平的強人形象一向經過中國國營媒體精心安排，這段40秒的影片讓外界罕見窺見習近平與他國領袖互動且坦率展露性情的一面。這段影片是加拿大記者所拍攝。

對於習近平的指責，杜魯多回應說：「在加拿大，我們相信開誠布公的自由對話，我們將繼續這麼做並期待進行建設性合作，但總是會有我們意見不同的事情。」

杜魯多的話還沒說完，習近平看似惱怒地打斷他說：「要創造條件，要創造條件，好嗎？」習近平隨後露出笑容，和杜魯多握手後走開。

中國國家主席習近平16日當面向加拿大總理杜魯多(左)興師問罪，指責洩露兩人密談內...
中國國家主席習近平16日當面向加拿大總理杜魯多(左)興師問罪，指責洩露兩人密談內容給媒體。(路透)

紐時指出，習近平與杜魯多的短暫會談，恰逢習近平尋求在此次峰會穩定與美國、澳洲及其他國家的關係之際，加拿大並未獲邀出席與習近平的正式會談，可能反映杜魯多及加國外長趙美蘭(Mélanie Joly)對中國的不滿。

媒體報導中國政府祕密資助2019年加拿大聯邦選舉的11名候選人後，杜魯多對此表示遺憾，指責「中國等其他國家持續積極介入我們的憲法與民主」。

來源：聯合影音

習近平 杜魯多 加拿大

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