俄製飛彈擊中波蘭 拜登：從軌跡看不太可能

波蘭東邊鄰近烏克蘭的城市普熱沃多（Przewodow）15日遭到俄製飛彈襲擊，兩名波蘭人民死亡。(路透)

波蘭外交部16日表示，一枚俄製飛彈15日落在距離烏克蘭邊境北方6.4公里的波蘭境內，造成兩死，烏克蘭稱為局勢重大升級；這是俄烏戰爭爆發以來，首次有北約 領土遇襲，各國領導人緊急開會研商，人在印尼參加G20峰會的拜登 總統以及北約暫未斷定這是俄國 蓄意攻擊，俄國則指與該國無關。

離烏克蘭邊界不到五里的波蘭境內城市普熱沃多（Przewodow）15日遭到俄製飛彈襲擊。(取自推特)

澤倫斯基：戰爭嚴重升級

美聯社報導，美方高級情報官員透露，俄羅斯導彈射過頭，打入波蘭領土，致兩人喪生；幾個小時之後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在晚間全國演講上表示，「戰爭嚴重升級」。

北約、歐盟領袖緊急會議

北約（NATO）、七大工業國（G7）與歐盟領袖相繼舉行緊急會議，聯合國安理會16日也將開會討論；美國有線電視新聞網（CNN）報導，波蘭正考慮援引北約第四條，和北約理事會討論安全事宜，增加波蘭軍隊的戰備。

波蘭境內遭俄彈襲擊位置。(資料來源：綜合外電、Getty Images)

波蘭當地媒體最早報導，在波蘭邊境村莊普熱沃多（Przewodow）的穀物加工場15日下午發生爆炸，造成兩死，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）和波蘭總統杜達（Andrzej Duda）緊急召開國安會議，因應此一危機狀態。

美聯社稍後引述波蘭外交部聲明報導，「一枚俄製飛彈落入東波蘭，造成兩人身亡。」波蘭外長召見俄國大使要求俄方立即詳細說明；杜達表示，仍不清楚飛彈的發射方與製造方，「很可能」是俄羅斯製造，但還需確認。

杜達說，波蘭政府會冷靜行事，現在狀況艱難；莫拉維茨奇表示，波蘭會加強空域監控，目前沒有證據表明還會有更多飛彈。

首度波及北約領土

俄羅斯也對烏克蘭發動大規模飛彈攻擊，因此傳出普熱沃多的爆炸與俄國攻擊有關；若為真，這將俄烏戰爭自2月底發動以來，戰火首度波及北約領土，北約勢必回應。

鳥克蘭首都基輔市消防隊15日對一處遭火箭擊中的民宅公寓滅火。(路透)

俄羅斯對烏克蘭發動大規模飛彈攻擊，因此傳出普熱沃多的爆炸與俄國攻擊有關。圖為鳥克蘭首都基輔一處遭火箭擊中的民宅公寓。(路透)

拜登於印尼與七國集團(G 7)及北約成員國領袖召開緊急會議，商討波蘭局勢；拜登深夜被幕僚喚醒，得悉此事後，已去電杜達表達弔唁，另在推特上矢言「美國全面支持、協助波蘭的調查」、「重申美國堅定參與北約」。

拜登：靜待調查結果

拜登16日和杜達通話，表達美國對波蘭的支持，並重申對北約堅定如鐵的承諾；他在印尼表示，會在調查完整訊息後進行下一步動作，一開始傳出飛彈是俄國發射的，但從軌跡上看不太可能，靜待調查結果。

在俄烏戰爭爆發之前，拜登數度強調北約「攻擊一個視同攻擊全體」的「集體防禦」條約，警告俄羅斯不得攻擊北約領土。

北約聲明 未指向俄羅斯

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）召開緊急會議，美聯社報導，北約的事後聲明並未指向俄羅斯，目前稱這是一起「悲劇事件」。史托騰柏格正在布魯塞爾召集北約代表開會；聯合國安理會本計畫在16日會商烏克蘭局勢，波蘭遭導彈攻擊一事肯定會被提起。

白宮表示，拜登與國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）已分別和杜達和波蘭國家安全顧問西維拉（Jacek Siewiera）通話，了解最新情勢。

五角大廈發言人賴德（Patrick Ryder）15日在記者會表示，看到兩枚俄國飛彈落在波蘭境內的報導，但國防部尚未確認訊息真偽。

國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）在例行記者會表示，美國正與波蘭政府和北約夥伴合作獲得更多訊息；對於最新事件是否會觸發北約「集體防禦」的回應，巴特爾相當謹慎，並未正面回應。

俄國國防部否認參與這次爆炸事件，其在Telegram上表示，任何波蘭官員或媒體指控俄國飛彈射中波蘭村莊的說法都是「蓄意挑釁」，俄國並未針對烏波邊境實施攻擊。另指致破壞的照片跟俄國武器「毫不相關」。

假如俄國是蓄意鎖定波蘭而攻擊，恐將把北約30國捲入衝突；當前俄國要擋住烏國部隊攻勢都很吃力。