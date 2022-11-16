G20多數成員國譴責俄烏戰 聯合國大會決議促俄賠償

參加G20峰會的拜登總統(中)16日在印尼與英法德荷日等主要國家領袖舉行「緊急」會議，譴責俄羅斯轟炸烏克蘭與波蘭。圖左為加拿大總理杜魯多，右為英國首相蘇納克。(Getty Images)

G20峰會 包括美國總統拜登等多數領導人譴責俄羅斯 對烏克蘭 的戰爭，聯合國大會14日通過決議，要求俄羅斯必須賠償烏克蘭戰爭造成的損失。俄羅斯則表示，將盡一切可能，阻止被凍結的俄資產用於賠償烏克蘭。

G20領袖的聲明草案說，多數成員國譴責俄烏戰爭，認為加劇了全球經濟疲軟。草案指出，G20成員擔憂緊張局勢的升高使全球糧食安全面臨威脅，並強調央行應保持獨立性，以遏止通膨升高。

G20峰會的多數領導人譴責俄羅斯對烏克蘭的戰爭。(美聯社)

G20領袖的聲明草案在談到烏克蘭危機時，是以「最強烈的措辭譴責俄羅斯入侵，要求俄羅斯全部和無條件地撤出烏克蘭領土。」16頁的聲明草案說：「大多數G20成員強烈譴責烏克蘭戰爭，造成人類的巨大痛苦，加大了全球經濟的脆弱性。」聲明草案同時補充說：「對俄烏戰爭以及相關制裁，也有不同的觀點和評估。」但聲明草案尚未在G20成員獲得通過。

代表俄羅斯總統普亭出席G20峰會的俄外交部長拉夫洛夫15日表示，西方國家試圖將G20聯合聲明政治化，指責西方以所有成員國的名義推動出台一份譴責俄烏戰爭的聲明。今年早些時候，由於對烏克蘭戰爭的看法存在巨大差異，G20部長級會議未能發表聯合公報。

東道國印尼等國表示，G20應當聚焦全球經濟面臨的風險，聲明草案說：「我們意識到G20不是解決安全問題的場合，但安全問題會給全球經濟帶來嚴重後果。」草案說，各國中央銀行的獨立性至關重要，可保證貨幣政策的可信，財政刺激應當是臨時性的措施，以緩解成本升高對弱勢群體的影響，和避免引發通膨。

克里姆林宮發言人警告說，將盡一切可能阻止西方用凍結的俄羅斯資產賠償烏克蘭，並批評聯合國大會通過的俄羅斯必須賠償烏克蘭損失的決議。

俄烏戰爭爆發後，西方凍結了3000億美元的俄羅斯國際資產，克里姆林宮譴責西方是敲詐勒索，違反私有財產不可侵犯和國際法的準則，認為聯大決議是試圖利用國際論壇將搶劫行為合法化。