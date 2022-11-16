我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普確定再戰2024 拜登批他在位時「辜負美國」

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

G20多數成員國譴責俄烏戰 聯合國大會決議促俄賠償

編譯孫梁／綜合15日電
參加G20峰會的拜登總統(中)16日在印尼與英法德荷日等主要國家領袖舉行「緊急」會議，譴責俄羅斯轟炸烏克蘭與波蘭。圖左為加拿大總理杜魯多，右為英國首相蘇納克。(Getty Images)
參加G20峰會的拜登總統(中)16日在印尼與英法德荷日等主要國家領袖舉行「緊急」會議，譴責俄羅斯轟炸烏克蘭與波蘭。圖左為加拿大總理杜魯多，右為英國首相蘇納克。(Getty Images)

G20峰會包括美國總統拜登等多數領導人譴責俄羅斯烏克蘭的戰爭，聯合國大會14日通過決議，要求俄羅斯必須賠償烏克蘭戰爭造成的損失。俄羅斯則表示，將盡一切可能，阻止被凍結的俄資產用於賠償烏克蘭。

G20領袖的聲明草案說，多數成員國譴責俄烏戰爭，認為加劇了全球經濟疲軟。草案指出，G20成員擔憂緊張局勢的升高使全球糧食安全面臨威脅，並強調央行應保持獨立性，以遏止通膨升高。

G20峰會的多數領導人譴責俄羅斯對烏克蘭的戰爭。(美聯社)
G20峰會的多數領導人譴責俄羅斯對烏克蘭的戰爭。(美聯社)

G20領袖的聲明草案在談到烏克蘭危機時，是以「最強烈的措辭譴責俄羅斯入侵，要求俄羅斯全部和無條件地撤出烏克蘭領土。」16頁的聲明草案說：「大多數G20成員強烈譴責烏克蘭戰爭，造成人類的巨大痛苦，加大了全球經濟的脆弱性。」聲明草案同時補充說：「對俄烏戰爭以及相關制裁，也有不同的觀點和評估。」但聲明草案尚未在G20成員獲得通過。

代表俄羅斯總統普亭出席G20峰會的俄外交部長拉夫洛夫15日表示，西方國家試圖將G20聯合聲明政治化，指責西方以所有成員國的名義推動出台一份譴責俄烏戰爭的聲明。今年早些時候，由於對烏克蘭戰爭的看法存在巨大差異，G20部長級會議未能發表聯合公報。

東道國印尼等國表示，G20應當聚焦全球經濟面臨的風險，聲明草案說：「我們意識到G20不是解決安全問題的場合，但安全問題會給全球經濟帶來嚴重後果。」草案說，各國中央銀行的獨立性至關重要，可保證貨幣政策的可信，財政刺激應當是臨時性的措施，以緩解成本升高對弱勢群體的影響，和避免引發通膨。

克里姆林宮發言人警告說，將盡一切可能阻止西方用凍結的俄羅斯資產賠償烏克蘭，並批評聯合國大會通過的俄羅斯必須賠償烏克蘭損失的決議。

俄烏戰爭爆發後，西方凍結了3000億美元的俄羅斯國際資產，克里姆林宮譴責西方是敲詐勒索，違反私有財產不可侵犯和國際法的準則，認為聯大決議是試圖利用國際論壇將搶劫行為合法化。

聯大的決議是94票贊成，14票反對，指出俄羅斯必須為所有的不法行為承擔後果，包括賠償造成的損失，但克里姆林宮發言人稱「絕無可能」。

聯合國大會14日通過決議，要求俄羅斯必須賠償烏克蘭戰爭造成的損失。(Getty ...
聯合國大會14日通過決議，要求俄羅斯必須賠償烏克蘭戰爭造成的損失。(Getty Images)

俄羅斯 烏克蘭 G20峰會

上一則

川普再選總統？羅穆尼酸他像「老輸球的」過氣投手

下一則

俄製飛彈擊中波蘭 拜登：從軌跡看不太可能

延伸閱讀

俄製飛彈擊中波蘭 拜登開會後稱：不太可能是俄發射

俄製飛彈擊中波蘭 拜登開會後稱：不太可能是俄發射
俄製飛彈落波蘭境內升高緊張？各國領導人急開會研商

俄製飛彈落波蘭境內升高緊張？各國領導人急開會研商
俄狂轟烏大城、能源設施 開戰來最猛烈飛彈攻擊

俄狂轟烏大城、能源設施 開戰來最猛烈飛彈攻擊
拜習談俄烏戰禁核武 中方新聞稿卻沒提

拜習談俄烏戰禁核武 中方新聞稿卻沒提

熱門新聞

民主黨眾院議長裴洛西(左)與共和黨領袖麥卡錫。(Getty Images)

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨217席 民主黨205席

2022-11-15 08:45
民主黨亞利桑納州參議員凱利連任成功。（Getty Images）

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨47席

2022-11-11 22:45
紐約州長候選人：共和黨李修頓(左)、民主黨霍楚(右)。(美聯社)

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨25席 民主黨24席

2022-11-15 08:35
川普傳出對期中選舉結果不如預期暴怒。Getty Images

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

2022-11-09 12:22
拜登總統與中國國家主席習近平14日會談，會談時間約3小時。（美聯社）

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

2022-11-14 15:28
期中選舉8日投票結束，但仍未落幕。民主黨已力保參院多數席位，但原本被認為失去多數黨的眾院，13日仍在計票，民主黨還有一線希望保住多數黨席位。圖為民主黨為多數的眾院正在開會。(美聯社)

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

2022-11-13 23:02

超人氣

更多 >
217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席

217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席
這些都是心臟病的「隱形跡象」 預防要趁早

這些都是心臟病的「隱形跡象」 預防要趁早
馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧

馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧
拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題

拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題
女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫

女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫