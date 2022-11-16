俄彈擊中波蘭 北約5號條款非自行啟動會員國遭攻擊機制

北大西洋公約的5號條款言明，攻擊任一會員國，不論在歐洲或北美洲，視同「攻擊所有會員國」，因此俄國 飛彈15日擊中波蘭，立即引發「戰爭是否將起」的熱議。

只要某一會員國呼籲動用共同防禦協約，整個北約 就有義務採取「它認為必要的行動，包括使用武力，以恢復並維護北約地區的安全」。

這不表示任一會員國遭攻擊，北約就自動啟動戰爭狀態；前美國副助理國務卿 魯賓(Joel Rubin)說，5號條款不是自動啟動機制，因此，不是說「明天每一個北約會員國就要全力入侵俄國」來回應今天的波蘭事件。

北約史上曾在2001年9月12日美國遭受恐怖攻擊翌日，首度啟動5號條款，時任北約秘書長羅勃遜(George Robertson)通知聯合國，北約將協防美國。

5號條款刻意留下外交斡旋的空間，讓所有協約國做必要的「三思而後行」，打開外交工具箱，思考本防衛聯盟面對敵人攻擊會員國的最佳對策。

魯彬說，「你想想看，如果5號條款是自動啟動機制，那就給俄國宰制戰場的主動權了，讓俄國人決定何時發生戰爭，決定我們是否涉入。由我們來主控，我們有決定我們的行動的機構。」

他說，5號條款是「非常強有力的外交工具，它讓波蘭可以選擇如何回應，它的最大功能在提供不同選項，而不是規定一定要如何。」

根據四號條款，北約各國16日將開會，查明俄國攻擊波蘭領土的相關事實，但查明後，也不表示立即啟動第5條款。

波蘭自己要先查清楚俄國飛彈為何飛越烏克蘭，魯賓認為有可能是誤射，但也有可能是俄國直接挑釁，或想測試北約的共同防衛決心。

「第一步，先弄清楚何故至此？再想清楚，這是戰爭的第一砲還是測試砲？然後據以調整回應策略。」一切都釐清後，才有可能是北約史上第二度啟動第5條款。