紐時：俄羅斯侵占國土 烏克蘭收復過半

根據紐約時報分析,俄國 侵占的烏克蘭 領土,超過一半已被烏克蘭收復;這場戰爭對全球造成巨大的經濟與人道痛苦,阿根廷外長卡費耶若(Santiago Cafiero)說,北半球的爭鬥,加劇了南半球的貧窮與飢餓。

紐約時報分析戰爭研究院(Institute for the Study of War)的資料指出,俄國目前控制烏克蘭18%的領土,包括頓內次克和盧甘斯克兩省,和2014年吞併的克里米亞。

普亭2月24日揮兵入侵烏克蘭,不到一周,俄羅斯大軍從東北部直逼烏克蘭首都基輔,大有一舉消滅烏克蘭抗俄政府之勢。

俄國進逼首都的部隊停兵不進之際,其他入侵軍卻往南部札波羅熱(Zaporizhzhia)和赫松地區大舉挺進,並佔領聶伯河上的大城赫松,頓巴斯也淪陷。

但4月起,烏克蘭軍隊開始反攻,不但把基輔城外的俄軍逼退到白俄羅斯 ,也迫使俄軍將領集結力量防守頓巴斯地區。

接下來的幾個月,烏軍的反攻戰略奏效,陸續把北部和東北部的俄軍節節逼退。

烏軍收復赫松讓俄國顏面大失,15日對烏克蘭發動大規模飛彈攻擊,損毀無數能源供應設施,迫使烏克蘭各地輪流停電。烏克蘭空軍說,俄軍發射100多枚飛彈,擊中許多平民房舍和發電廠。

美國資深官員認為俄國侵略烏克蘭,是當今全球巨大經濟與人道困頓的根本原因,但俄國的盟友中國、印度和南非,卻拒絕在「20國集團」(G20)的聯合聲明中公開譴責俄國。

20國集團當中的阿根廷和土耳其,是深受糧食漲價之苦的國家。食物和石油價格飆漲,起自這場戰爭,引發全球通過膨脹,受害人民當然不只阿、土兩國。

卡費耶若說,「在北半球,死亡商人大肆仲介致命武器的買賣,可是在南半球,卻導致食物昂貴稀缺,殺人的不是子彈或飛彈,而是貧窮與飢餓。」