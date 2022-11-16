我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普確定再戰2024 拜登批他在位時「辜負美國」

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

紐時：俄羅斯侵占國土 烏克蘭收復過半

記者張聲肇／綜合報導

根據紐約時報分析，俄國侵占的烏克蘭領土，超過一半已被烏克蘭收復；這場戰爭對全球造成巨大的經濟與人道痛苦，阿根廷外長卡費耶若(Santiago Cafiero)說，北半球的爭鬥，加劇了南半球的貧窮與飢餓。

紐約時報分析戰爭研究院(Institute for the Study of War)的資料指出，俄國目前控制烏克蘭18%的領土，包括頓內次克和盧甘斯克兩省，和2014年吞併的克里米亞。

普亭2月24日揮兵入侵烏克蘭，不到一周，俄羅斯大軍從東北部直逼烏克蘭首都基輔，大有一舉消滅烏克蘭抗俄政府之勢。

俄國進逼首都的部隊停兵不進之際，其他入侵軍卻往南部札波羅熱(Zaporizhzhia)和赫松地區大舉挺進，並佔領聶伯河上的大城赫松，頓巴斯也淪陷。

但4月起，烏克蘭軍隊開始反攻，不但把基輔城外的俄軍逼退到白俄羅斯，也迫使俄軍將領集結力量防守頓巴斯地區。

接下來的幾個月，烏軍的反攻戰略奏效，陸續把北部和東北部的俄軍節節逼退。

烏軍收復赫松讓俄國顏面大失，15日對烏克蘭發動大規模飛彈攻擊，損毀無數能源供應設施，迫使烏克蘭各地輪流停電。烏克蘭空軍說，俄軍發射100多枚飛彈，擊中許多平民房舍和發電廠。

美國資深官員認為俄國侵略烏克蘭，是當今全球巨大經濟與人道困頓的根本原因，但俄國的盟友中國、印度和南非，卻拒絕在「20國集團」(G20)的聯合聲明中公開譴責俄國。

20國集團當中的阿根廷和土耳其，是深受糧食漲價之苦的國家。食物和石油價格飆漲，起自這場戰爭，引發全球通過膨脹，受害人民當然不只阿、土兩國。

卡費耶若說，「在北半球，死亡商人大肆仲介致命武器的買賣，可是在南半球，卻導致食物昂貴稀缺，殺人的不是子彈或飛彈，而是貧窮與飢餓。」

烏克蘭 俄國 白俄羅斯

上一則

俄彈擊中波蘭 北約5號條款非自行啟動會員國遭攻擊機制

下一則

G20視訊演說 澤倫斯基促依烏和平計畫 終止烏俄戰

延伸閱讀

俄製飛彈擊中波蘭 拜登開會後稱：不太可能是俄發射

俄製飛彈擊中波蘭 拜登開會後稱：不太可能是俄發射
波蘭遭俄製飛彈擊中 拜登召開G7與北約緊急會議

波蘭遭俄製飛彈擊中 拜登召開G7與北約緊急會議
俄製飛彈落波蘭境內升高緊張？各國領導人急開會研商

俄製飛彈落波蘭境內升高緊張？各國領導人急開會研商
俄狂轟烏大城、能源設施 開戰來最猛烈飛彈攻擊

俄狂轟烏大城、能源設施 開戰來最猛烈飛彈攻擊

熱門新聞

民主黨眾院議長裴洛西(左)與共和黨領袖麥卡錫。(Getty Images)

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨217席 民主黨205席

2022-11-15 08:45
民主黨亞利桑納州參議員凱利連任成功。（Getty Images）

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨47席

2022-11-11 22:45
紐約州長候選人：共和黨李修頓(左)、民主黨霍楚(右)。(美聯社)

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨25席 民主黨24席

2022-11-15 08:35
川普傳出對期中選舉結果不如預期暴怒。Getty Images

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

2022-11-09 12:22
拜登總統與中國國家主席習近平14日會談，會談時間約3小時。（美聯社）

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

2022-11-14 15:28
期中選舉8日投票結束，但仍未落幕。民主黨已力保參院多數席位，但原本被認為失去多數黨的眾院，13日仍在計票，民主黨還有一線希望保住多數黨席位。圖為民主黨為多數的眾院正在開會。(美聯社)

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

2022-11-13 23:02

超人氣

更多 >
217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席

217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席
這些都是心臟病的「隱形跡象」 預防要趁早

這些都是心臟病的「隱形跡象」 預防要趁早
馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧

馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧
拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題

拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題
女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫

女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫