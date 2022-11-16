紐時：俄羅斯侵占國土 烏克蘭收復過半

根據紐約時報分析，俄國 侵占的烏克蘭 領土，超過一半已被烏克蘭收復；這場戰爭對全球造成巨大的經濟與人道痛苦，阿根廷外長卡費耶若(Santiago Cafiero)說，北半球的爭鬥，加劇了南半球的貧窮與飢餓。

紐約時報分析戰爭研究院(Institute for the Study of War)的資料指出，俄國目前控制烏克蘭18%的領土，包括頓內次克和盧甘斯克兩省，和2014年吞併的克里米亞。

普亭2月24日揮兵入侵烏克蘭，不到一周，俄羅斯大軍從東北部直逼烏克蘭首都基輔，大有一舉消滅烏克蘭抗俄政府之勢。

俄國進逼首都的部隊停兵不進之際，其他入侵軍卻往南部札波羅熱(Zaporizhzhia)和赫松地區大舉挺進，並佔領聶伯河上的大城赫松，頓巴斯也淪陷。

但4月起，烏克蘭軍隊開始反攻，不但把基輔城外的俄軍逼退到白俄羅斯 ，也迫使俄軍將領集結力量防守頓巴斯地區。

接下來的幾個月，烏軍的反攻戰略奏效，陸續把北部和東北部的俄軍節節逼退。

烏軍收復赫松讓俄國顏面大失，15日對烏克蘭發動大規模飛彈攻擊，損毀無數能源供應設施，迫使烏克蘭各地輪流停電。烏克蘭空軍說，俄軍發射100多枚飛彈，擊中許多平民房舍和發電廠。

美國資深官員認為俄國侵略烏克蘭，是當今全球巨大經濟與人道困頓的根本原因，但俄國的盟友中國、印度和南非，卻拒絕在「20國集團」(G20)的聯合聲明中公開譴責俄國。

20國集團當中的阿根廷和土耳其，是深受糧食漲價之苦的國家。食物和石油價格飆漲，起自這場戰爭，引發全球通過膨脹，受害人民當然不只阿、土兩國。

卡費耶若說，「在北半球，死亡商人大肆仲介致命武器的買賣，可是在南半球，卻導致食物昂貴稀缺，殺人的不是子彈或飛彈，而是貧窮與飢餓。」