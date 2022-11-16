我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普確定再戰2024 拜登批他在位時「辜負美國」

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

G20視訊演說 澤倫斯基促依烏和平計畫 終止烏俄戰

編譯柯立偉／綜合15日電
烏克蘭總統澤倫斯基呼籲各國領袖延長即將到期的烏克蘭穀物協議，並採取烏克蘭提出的和平計畫，以終止烏俄戰爭。(Getty Images)
烏克蘭總統澤倫斯基呼籲各國領袖延長即將到期的烏克蘭穀物協議，並採取烏克蘭提出的和平計畫，以終止烏俄戰爭。(Getty Images)

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)15日透過視訊向正在印尼峇里島召開峰會的「20國集團」(G20)發表演說，呼籲各國領袖延長即將到期的烏克蘭穀物協議，並採取烏克蘭提出的和平計畫，以終止烏俄戰爭。

澤倫斯基多次以「G19」稱呼此次峰會，顯然有意排除俄羅斯，目前尚不清楚代表俄羅斯總統普亭出席峰會的俄國外長拉夫洛夫(Sergei Lavrov)是否在會場聽到澤倫斯基的演講。

澤倫斯基在演講中說：「大多數國家都強烈譴責烏俄戰爭，並認同這場戰爭加劇了全球經濟的脆弱性，我相信現在已經到了必須停止烏俄戰爭的時候了。」澤倫斯基也指出，「俄方使用或威脅使用核武令人無法接受」。

澤倫斯基的演說重點在呼籲各國領袖同意延長7月聯合過大會通過、預計將於19日到期的「黑海糧食倡議」(Black Sea Grain Initiative)，即外界慣稱的烏克蘭穀物協議，確保烏克蘭農產品能透過被俄軍封鎖的港口運出；聯合國表示，該協議自7月通過以來，烏克蘭已向全球輸出了1000萬噸穀物與各種糧食，成功避免全球糧食危機。

因此，澤倫斯基表示，不論戰爭何時結束，希望都能無限期延長該協議的效期，還希望該倡議的適用範圍能擴大到尼古拉耶夫(Mykolaiv)地區的其他港口；他說：「食物權是世界上每個人的基本權利。」然而，俄羅斯政府卻說，作為允許烏克蘭繼續出口糧食的回報，要求西方必須停止制裁行動，讓俄國也能輸出自己的食品與化肥。

另方面，針對烏克蘭所提出的「烏俄戰爭應終結」的論點，拉夫洛夫在記者會上表示，俄國一直都開著對話的大門，是烏克蘭方面提出的條件不切實際；他說：「烏克蘭斷然拒絕談判並提出顯然不切實際的苛刻條件。」

而當俄羅斯媒體向拉夫洛夫詢問是否在G20峰會上取得任何支持時，他更直言：「除了西方國家和他們的衛星國外，沒有人加入反俄制裁。」

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

上一則

紐時：俄羅斯侵占國土 烏克蘭收復過半

下一則

麥卡錫角逐眾院議長 得尋求黨內右翼支持

延伸閱讀

俄狂轟烏大城、能源設施 開戰來最猛烈飛彈攻擊

俄狂轟烏大城、能源設施 開戰來最猛烈飛彈攻擊
西方官員：俄軍在烏克蘭作戰行動已轉為防守

西方官員：俄軍在烏克蘭作戰行動已轉為防守
俄稱撤軍赫爾松為重新整備 影片曝光實則棄甲曳兵

俄稱撤軍赫爾松為重新整備 影片曝光實則棄甲曳兵
澤倫斯基敦促G20領袖 採取烏克蘭提出的和平計畫

澤倫斯基敦促G20領袖 採取烏克蘭提出的和平計畫

熱門新聞

民主黨眾院議長裴洛西(左)與共和黨領袖麥卡錫。(Getty Images)

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨217席 民主黨205席

2022-11-15 08:45
民主黨亞利桑納州參議員凱利連任成功。（Getty Images）

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨47席

2022-11-11 22:45
紐約州長候選人：共和黨李修頓(左)、民主黨霍楚(右)。(美聯社)

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨25席 民主黨24席

2022-11-15 08:35
川普傳出對期中選舉結果不如預期暴怒。Getty Images

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

2022-11-09 12:22
拜登總統與中國國家主席習近平14日會談，會談時間約3小時。（美聯社）

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

2022-11-14 15:28
期中選舉8日投票結束，但仍未落幕。民主黨已力保參院多數席位，但原本被認為失去多數黨的眾院，13日仍在計票，民主黨還有一線希望保住多數黨席位。圖為民主黨為多數的眾院正在開會。(美聯社)

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

2022-11-13 23:02

超人氣

更多 >
217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席

217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席
這些都是心臟病的「隱形跡象」 預防要趁早

這些都是心臟病的「隱形跡象」 預防要趁早
馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧

馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧
拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題

拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題
女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫

女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫