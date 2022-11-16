G20視訊演說 澤倫斯基促依烏和平計畫 終止烏俄戰

烏克蘭總統澤倫斯基呼籲各國領袖延長即將到期的烏克蘭穀物協議，並採取烏克蘭提出的和平計畫，以終止烏俄戰爭。(Getty Images)

烏克蘭 總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy)15日透過視訊向正在印尼峇里島召開峰會的「20國集團」(G20)發表演說，呼籲各國領袖延長即將到期的烏克蘭穀物協議，並採取烏克蘭提出的和平計畫，以終止烏俄戰爭。

澤倫斯基多次以「G19」稱呼此次峰會，顯然有意排除俄羅斯 ，目前尚不清楚代表俄羅斯總統普亭出席峰會的俄國外長拉夫洛夫(Sergei Lavrov)是否在會場聽到澤倫斯基的演講。

澤倫斯基在演講中說：「大多數國家都強烈譴責烏俄戰爭，並認同這場戰爭加劇了全球經濟的脆弱性，我相信現在已經到了必須停止烏俄戰爭的時候了。」澤倫斯基也指出，「俄方使用或威脅使用核武令人無法接受」。

澤倫斯基的演說重點在呼籲各國領袖同意延長7月聯合過大會通過、預計將於19日到期的「黑海糧食倡議」(Black Sea Grain Initiative)，即外界慣稱的烏克蘭穀物協議，確保烏克蘭農產品能透過被俄軍封鎖的港口運出；聯合國表示，該協議自7月通過以來，烏克蘭已向全球輸出了1000萬噸穀物與各種糧食，成功避免全球糧食危機。

因此，澤倫斯基表示，不論戰爭何時結束，希望都能無限期延長該協議的效期，還希望該倡議的適用範圍能擴大到尼古拉耶夫(Mykolaiv)地區的其他港口；他說：「食物權是世界上每個人的基本權利。」然而，俄羅斯政府卻說，作為允許烏克蘭繼續出口糧食的回報，要求西方必須停止制裁行動，讓俄國也能輸出自己的食品與化肥。

另方面，針對烏克蘭所提出的「烏俄戰爭應終結」的論點，拉夫洛夫在記者會上表示，俄國一直都開著對話的大門，是烏克蘭方面提出的條件不切實際；他說：「烏克蘭斷然拒絕談判並提出顯然不切實際的苛刻條件。」

而當俄羅斯媒體向拉夫洛夫詢問是否在G20峰會上取得任何支持時，他更直言：「除了西方國家和他們的衛星國外，沒有人加入反俄制裁。」