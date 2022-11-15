貢獻阻止氣候變遷 貝佐斯要捐大部分財產

亞馬遜創辦人貝佐斯在CNN專訪時表示，將在有生之年把大部分財產捐出。(美聯社)

網售巨擘亞馬遜 創辦人貝佐斯 說，他要捐出1240億財產的「大部分」，希望對威脅人類的氣候變遷和化解政治及社會分歧，能有所貢獻。

貝佐斯和伴侶羅倫‧桑切斯(Lauren Sánchez)12日在華府自宅接受有線電視新聞網(CNN)專訪時，首度表示將捐出大部分身家，做大型慈善事業，但未透露細節。

CNN直接問他，是否打算死前捐出大部分財產？貝佐斯答說，「是的，我會這麼做。」貝佐斯是彭博新聞社全球富豪排行榜第四名。他沒對CNN說明，預計捐出多少錢，或名下財產的百分比。

他名下的貝佐斯地球基金會，在10年中會用掉100億元，目前財產總額的8%。基金會主旨是降低水泥和鋼鐵業的碳足跡、敦促金融規範當局考慮氣候相關的風險、改進資料與繪圖技術以提高監控碳排放的效力、大規模建造天然的，植物為主發揮作用的儲碳槽。

亞馬遜雖然承諾達成巴黎氣候協約的2040年減碳 目標，2021年的碳足跡卻增加了18%。亞馬遜反工會及反托拉斯立場，一直深受外界關注。

他說，辦好慈善事業，和辦好他的網售和雲端事業一樣，「很不容易」，要靠聰明、勤奮的團隊，最艱難的是「如何槓桿達成」，意謂他花錢做慈善事業的同時，也想「盡可能回本」甚至賺錢。

他計較「行善成本與效益」的態度，跟他前妻麥肯錫‧史考特截然相反；後者不到一年內已捐出40億元給465個社團。

貝佐斯上月在推特上建議在經濟前景不明朗的時候，要少花錢、多存糧。他說，這番勸告，對企業界和消費者都適用。他進一步說明：考慮購買大型商品的個人，和打算增資併購擴大門面的企業，或可暫時止步，以便減低風險，手頭多些隨時可用的現金。