業績不佳 亞馬遜史上最大規模裁員 擬砍萬人

紐約時報14日報導，網售巨擘亞馬遜 將裁員 萬人，這雖是該公司史上最大規模裁員行動，但人數不到全球員工的1%，因為全球150萬員工，絕大多數是按時計酬的臨時工。

紐時引述知情人士說，裁員事最快本周宣布，主要對象是音控助理Alexa器材、零售及人資部門人員，約占全職人員的3%。亞馬遜本來想避開年底銷售旺季裁員，無奈全球經濟景況不佳，逼得它提早「瘦身」。

科技公司不久前還競相招募新人，並提高員工待遇，以留住人才，如今卻接二連三宣布裁員，例如，剛買下社媒平台推特(Twitter)的馬斯克，上周宣布裁減一半人員，臉書和Instagram母公司Meta裁減1.1萬人或總員工的13%，Lyft、Stripe、Snap等科技大廠商也紛紛裁員。

亞馬遜在新冠病疫期間大發市利，因為網路銷售量遽增，企業者也湧向它的雲端服務，員工人數在這兩年倍增，營收大增，也讓它趕緊投資 研究下一個賺錢良機。

但是今年疫情減緩後，消費者購物習慣改變，而通膨高漲，亞馬遜的業績成長頓然掉到20年來的最低水準，管理階層不得不為過度投資及急速擴張業務的成本，提出根本對應之策。

亞馬遜第三季的營收略有改善，但明白業績成長有可能轉弱，甚至掉到2001年以來最差的地步。

公司高層對投資人表示，過去也曾瘦身，如今也要再度減肥；它的股價上周跌到疫情後的最低水準，賈西(Andy Jassy)去年上任執行長以來，市值頓失兆元。

賈西本來是雲端事業的主管，職權擴大後，一直在設法替公司節約成本，一開始找上倉儲部門，其他可能節約開支的部門也無一倖免。

遭他裁減的部門包括生意不佳的基本及急診健保事業、僅400人的機器人快遞事業，以及營業30年的縫製品供應部門Fabric.com。此外，亞馬遜4至9月已裁減了8萬名按時計酬勞工，10月連核心零售業務所需的1萬職缺，也停止招募填補。