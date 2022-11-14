拜登嫁孫女 白宮將第19次辦婚禮 過去多為總統嫁女兒

拜登總統的28歲的孫女娜奧米(右)與25歲的尼爾19日將在白宮南草坪舉行婚禮。（美聯社）

拜登總統的孫女娜奧米‧拜登(Naomi Biden)19日將在白宮 南草坪舉辦婚禮，這是白宮史上第19次舉辦婚禮，卻是第一次總統嫁孫女。

白宮歷史協會(White House Historical Association)主席麥克勞林(Stewart McLaurin)表示說：「若有幸能在白宮歡慶節日或舉辦婚禮等人生大事，將會永生難忘。」

白宮東廂曾舉辦五場婚禮，四場辦在藍廳，兩場在距離橢圓辦公室僅幾步之遙的玫瑰花園。

28歲的娜奧米與25歲的尼爾(Peter Neal)訂19日假南草坪舉行婚禮，白宮歷史協會表示，這是白宮第19次舉辦婚禮，但是女主角首次為總統孫女，也是首次在南草坪設宴。

第一夫人吉兒‧拜登表示，看到孫女「籌辦婚禮、做各項決定並成為漂亮新娘」，非常雀躍。

吉兒在「美國偶像」(American Idol)首屆冠軍凱莉克萊森(Kelly Clarkson)的談話秀中說：「我等不及看到她(娜奧米)成為新娘。」

白宮表示，友人四年前在紐約市搓合娜奧米與尼爾，兩人相識、相戀並決定共結連理。

娜奧米是律師，父親是拜登次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)；尼爾甫從賓州大學(University of Pennsylvania)法學院畢業，兩人現居華盛頓。

過去18場有紀錄的白宮婚禮，其中九場為總統的女兒所設，最近幾次是1971年前總統尼克森的女兒崔希雅(Tricia)，以及1967年的前總統詹森之女琳達(Lynda)。

1971年6月，約400名賓客目睹尼克森牽著崔希雅的手走下白宮南騎樓(South Portico)階梯，隨後交手給考克斯(Edward Cox)，崔希雅與考克斯在玫瑰花園的涼亭下交換結婚誓詞，那是玫瑰花園第一場婚禮儀式。

此外，總統的姪女、孫姪女、兒子、第一夫人的手足，以及第22任總統克里夫蘭(Grover Cleveland)本人，甚至是前總統歐巴馬的首席攝影師都曾在白宮辦婚禮。