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達拉斯飛行秀2老爺戰機相撞爆炸 恐無生還

編譯徐薏茹／綜合12日電
參加達拉斯飛行秀的兩架二戰時期老爺飛機相撞，炸成一個火球，碎片滿天飛。(美聯社)
參加達拉斯飛行秀的兩架二戰時期老爺飛機相撞，炸成一個火球，碎片滿天飛。(美聯社)

兩架二戰時期的古董軍用機12日在達拉斯機場Executive Airport的一場飛行秀上相撞，飛機爆炸引發巨大的火球及濃煙並墜毀地面，截稿前官方尚未公布傷亡人數。

聯邦航空總署(FAA)報告，事故發生於「飛越達拉斯」(Wings Over Dallas)飛行秀期間，12日下午1時20分左右，一架波音B-17「空中堡壘」轟炸機(Boeing B-17 Flying Fortress)與貝爾P-63眼鏡王蛇戰鬥機(Bell P-63 Kingcobra)相撞後墜毀。

參加達拉斯飛行秀的兩架二戰時期老爺飛機相撞，炸成一個火球，碎片滿天飛。(美聯社)
參加達拉斯飛行秀的兩架二戰時期老爺飛機相撞，炸成一個火球，碎片滿天飛。(美聯社)

據達拉斯市長強森(Eric Johnson)表示，截至12日下午稍晚，傷亡人數仍未明。

本次發生事故的軍用機為非營利組織「紀念空軍」(the Commemorative Air Force)所擁有，該組織負責監製這場飛行秀。「紀念空軍」主席兼執行長科茨說明，B-17空中堡壘轟炸機通常有四到五名乘員；P-63眼鏡王蛇戰鬥機為單人駕駛機型，他表示必須等運輸安全委員會(NTSB)批准才能公布飛機上的人數或人員名單。

參加達拉斯飛行秀的兩架二戰時期老爺飛機相撞起火燃燒，濃煙蔽天。(美聯社)
參加達拉斯飛行秀的兩架二戰時期老爺飛機相撞起火燃燒，濃煙蔽天。(美聯社)

「紀念空軍」目前並無收到機組人員的狀態消息，該組織正與地方當局與FAA合作。

強森稍晚在推特發文表示沒有觀眾或其他陸地上的人員通報受傷，但達拉斯Executive機場、67號公路(Highway 67)以及附近的購物中心都可見到飛機碎片。

飛行秀原定一路到13日，現在已被取消。達拉斯警察局公告，飛行事故發生後已關閉南、北向車道。

根據科茨消息，飛行秀的飛機駕駛員為志願者，並且接受過嚴格的訓練，當中有許多人是航空公司機長、退休機長，或是退役軍人飛行員。

參加達拉斯飛行秀的兩架二戰時期老爺飛機相撞起火燃燒，圖為被燒焦的飛機殘骸。(美聯...
參加達拉斯飛行秀的兩架二戰時期老爺飛機相撞起火燃燒，圖為被燒焦的飛機殘骸。(美聯社)

B-17轟炸機是「紀念空軍」的收藏，有「德州突擊者」(Texas Raiders)的稱號，該型號共45架保存尚完整，僅9架能飛。P-63戰鬥機是更稀有的機型，只有已知的14架保存下來，在美國的4架還能飛行，其中1架為「紀念空軍」擁有。

B-17轟炸機在二次大戰期間是美國空軍的主要戰力，也是美國歷史上最著名的戰機之一；P-63為美國戰鬥機，二戰期間多為蘇聯軍方使用。

根據波音公司的資訊，大部分的B-17轟炸機於二戰結束後報廢銷毀，僅少數幾架保留至今，大多在博物館、飛行秀展示。

來源：FOX 4 Dallas-Fort Worth

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