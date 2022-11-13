乘客持美工刀鬧事 邊疆航空急降亞特蘭大機場

邊疆航空(Frontier Airlines)一架原訂從辛辛那提飛往坦帕的班機，11日因為機上乘客攜帶兩把美工刀登機而緊急轉降亞特蘭大機場。圖為邊疆航空資料照片，非當事班機。(Getty Images)

邊疆航空(Frontier Airlines)一架原訂從辛辛那提飛往坦帕的班機，11日因為機上乘客攜帶兩把美工刀登機而緊急轉降亞特蘭大機場 ，該名乘客隨後遭執法人員拘留，幸無人受傷。

官員表示，這名鬧事乘客持一把美工刀在機上引起騷亂後，從肯塔基州北部辛辛那提國際機場起飛的邊疆航空1761航班，美東時間11日晚間9時30分轉降亞特蘭大茨費德-傑克森(Hartsfield-Jackson)國際機場。

邊疆航空發言人珍妮佛‧德拉克魯茲(Jennifer De La Cruz)在聲明中表示，邊疆航空1761航班原訂從辛辛那提飛往坦帕，但在美工刀騷亂後轉降亞特蘭大機場，「班機安全降落亞特蘭大，可疑人士由亞特蘭大執法單位逮捕」。

當局未說明如何發現美工刀，也未公布被羈押者的身分。

運輸安全管理局(Transportation Security Administration, TSA)發言人派翠莎·曼查(Patricia Mancha)12日表示，TSA探員與警方協力制伏並逮捕該名鬧事者，並在此人的手提行李中找到第二把美工刀。

航空公司表示，所幸這起事件並未造成乘客或機組員受傷，所有乘客在飛機轉降亞特蘭大後，全部被撤離下機，並在當地飯店留宿一晚，12日上午再搭乘新航班前往坦帕。

TSA表示，檢察官辦公室已領導調查這起事件。聲明指出，「TSA已經開始審查與這起事件相關的內部監視器影像、機場安檢關口程序與行動，且將持續更新情況。」

TSA表示，美工到、刀片等銳利物品不得帶進機艙或放於手提行李之中，但可以放在托運行李中；這項規定行之有年，因為2001年九一一 事件的恐怖份子便是以美工刀與刀械挾持機師等機組員和旅客。