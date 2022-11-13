乘客持美工刀鬧事 邊疆航空急降亞特蘭大機場
邊疆航空(Frontier Airlines)一架原訂從辛辛那提飛往坦帕的班機，11日因為機上乘客攜帶兩把美工刀登機而緊急轉降亞特蘭大機場，該名乘客隨後遭執法人員拘留，幸無人受傷。
官員表示，這名鬧事乘客持一把美工刀在機上引起騷亂後，從肯塔基州北部辛辛那提國際機場起飛的邊疆航空1761航班，美東時間11日晚間9時30分轉降亞特蘭大茨費德-傑克森(Hartsfield-Jackson)國際機場。
邊疆航空發言人珍妮佛‧德拉克魯茲(Jennifer De La Cruz)在聲明中表示，邊疆航空1761航班原訂從辛辛那提飛往坦帕，但在美工刀騷亂後轉降亞特蘭大機場，「班機安全降落亞特蘭大，可疑人士由亞特蘭大執法單位逮捕」。
當局未說明如何發現美工刀，也未公布被羈押者的身分。
運輸安全管理局(Transportation Security Administration, TSA)發言人派翠莎·曼查(Patricia Mancha)12日表示，TSA探員與警方協力制伏並逮捕該名鬧事者，並在此人的手提行李中找到第二把美工刀。
航空公司表示，所幸這起事件並未造成乘客或機組員受傷，所有乘客在飛機轉降亞特蘭大後，全部被撤離下機，並在當地飯店留宿一晚，12日上午再搭乘新航班前往坦帕。
TSA表示，檢察官辦公室已領導調查這起事件。聲明指出，「TSA已經開始審查與這起事件相關的內部監視器影像、機場安檢關口程序與行動，且將持續更新情況。」
TSA表示，美工到、刀片等銳利物品不得帶進機艙或放於手提行李之中，但可以放在托運行李中；這項規定行之有年，因為2001年九一一事件的恐怖份子便是以美工刀與刀械挾持機師等機組員和旅客。
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