我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海跟進放寬隔離天數 入境、密接改為「5+3」

柯瑞：某些國家拒絕COP27文件提1.5℃目標

乘客持美工刀鬧事 邊疆航空急降亞特蘭大機場

編譯陳韻涵／綜合12日電
邊疆航空(Frontier Airlines)一架原訂從辛辛那提飛往坦帕的班機，11日因為機上乘客攜帶兩把美工刀登機而緊急轉降亞特蘭大機場。圖為邊疆航空資料照片，非當事班機。(Getty Images)
邊疆航空(Frontier Airlines)一架原訂從辛辛那提飛往坦帕的班機，11日因為機上乘客攜帶兩把美工刀登機而緊急轉降亞特蘭大機場。圖為邊疆航空資料照片，非當事班機。(Getty Images)

邊疆航空(Frontier Airlines)一架原訂從辛辛那提飛往坦帕的班機，11日因為機上乘客攜帶兩把美工刀登機而緊急轉降亞特蘭大機場，該名乘客隨後遭執法人員拘留，幸無人受傷。

官員表示，這名鬧事乘客持一把美工刀在機上引起騷亂後，從肯塔基州北部辛辛那提國際機場起飛的邊疆航空1761航班，美東時間11日晚間9時30分轉降亞特蘭大茨費德-傑克森(Hartsfield-Jackson)國際機場。

邊疆航空發言人珍妮佛‧德拉克魯茲(Jennifer De La Cruz)在聲明中表示，邊疆航空1761航班原訂從辛辛那提飛往坦帕，但在美工刀騷亂後轉降亞特蘭大機場，「班機安全降落亞特蘭大，可疑人士由亞特蘭大執法單位逮捕」。

當局未說明如何發現美工刀，也未公布被羈押者的身分。

運輸安全管理局(Transportation Security Administration, TSA)發言人派翠莎·曼查(Patricia Mancha)12日表示，TSA探員與警方協力制伏並逮捕該名鬧事者，並在此人的手提行李中找到第二把美工刀。

航空公司表示，所幸這起事件並未造成乘客或機組員受傷，所有乘客在飛機轉降亞特蘭大後，全部被撤離下機，並在當地飯店留宿一晚，12日上午再搭乘新航班前往坦帕。

TSA表示，檢察官辦公室已領導調查這起事件。聲明指出，「TSA已經開始審查與這起事件相關的內部監視器影像、機場安檢關口程序與行動，且將持續更新情況。」

TSA表示，美工到、刀片等銳利物品不得帶進機艙或放於手提行李之中，但可以放在托運行李中；這項規定行之有年，因為2001年九一一事件的恐怖份子便是以美工刀與刀械挾持機師等機組員和旅客。

亞特蘭大 機場 九一一

上一則

民主黨連拿亞州、內州保住參院 拜登不至完全「跛腳」

下一則

太陽能無人機繞軌908天 成功重返地面

延伸閱讀

電影「航站情緣」本尊在戴高樂機場去世 曾在機場住18年、最近又返回

電影「航站情緣」本尊在戴高樂機場去世 曾在機場住18年、最近又返回

達福機場火災 逾3成班機延誤

達福機場火災 逾3成班機延誤
銷售急劇下降 屋主資產大幅縮水

銷售急劇下降 屋主資產大幅縮水
全美5退休勝地 賓州蘭卡斯特、哈里斯堡、約克市上榜

全美5退休勝地 賓州蘭卡斯特、哈里斯堡、約克市上榜

熱門新聞

民主黨眾院議長裴洛西(左)與共和黨領袖麥卡錫。(Getty Images)

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨211席 民主黨199席

2022-11-12 11:16
民主黨亞利桑納州參議員凱利連任成功。（Getty Images）

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨47席

2022-11-11 22:45
紐約州長候選人：共和黨李修頓(左)、民主黨霍楚(右)。(美聯社)

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨25席 民主黨23席

2022-11-12 11:35
川普傳出對期中選舉結果不如預期暴怒。Getty Images

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

2022-11-09 12:22
期中選舉開票進入第四天，國會兩院由哪黨掌控尚未明朗化。（Getty Images）

民主黨奪參院可能漸增 恐不必等喬治亞州決選

2022-11-11 22:11
美國總統拜登。（歐新社）

FT對美期中選舉三結論之一：拜登再次跌破眾人眼鏡

2022-11-09 08:04

超人氣

更多 >
FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家

FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家
海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人

海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人
期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數

期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數
馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄

馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄
矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票

矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票