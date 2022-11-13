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太陽能無人機繞軌908天 成功重返地面

編譯陳韻涵／綜合12日電
波音公司建造的X-37B太空飛機在軌道停留908天後，於22日降落佛州甘迺迪太空中心。(美聯社)
波音公司建造的X-37B太空飛機在軌道停留908天後，於22日降落佛州甘迺迪太空中心。(美聯社)

美軍一架太陽能動力太空無人機繞軌道飛行908天後，12日重返地面，完成第六趟任務與科學實驗。

美聯社報導，這架X-37B太陽能動力太空無人機看似迷你版的太空梭，12日降落國家航空暨太空總署(NASA)的佛羅里達州的甘迺迪太空中心(Kennedy Space Center)；這是X-37B第六趟任務，上一趟任務飛行780天，而它自2010首航迄今共航行13億哩，在太空中停留3774天。 

協助研發這架X-37B的波音(Boeing)資深副總裁奇爾頓(Jim Chilton)表示：「自從2010年首次發射X-37B以來，它持續締造新紀錄，並為我國提供快速測試和整合新太空技術的無敵能力。」

X-37B由波音、空軍及空軍快速反應能力辦公室(Rapid Capabilities Office)共同打造，機身長30呎，翼展15呎，透過太陽能板供電。

X-37B此次任務於2020年5月17日搭載洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)的「擎天神5號」運載火箭(United Launch Alliance Atlas 5)發射升空，並首度搭載一具「推進艙」(service module)，為美國海軍研究實驗室(U.S. Naval Research Laboratory)、美國空軍學院(U.S. Air Force Academy)和其他單位進行實驗，測試部分選定材料在太空中的反應，評估多種種子長期暴露於太空環境的影響，並將太陽輻射轉化為無線電能源。

實驗推進艙在太空無人機脫離軌道之前與之分離，以確保降落安全性。

在諸多實驗中，其中一項與空軍研究實驗室(Air Force Research Laboratory)的小型衛星工程計畫合作，設計打造「獵鷹衛星八號」(FalconSat-8)，該衛星2021年10月發射，目前仍在軌道中運行。

太空行動(Space Operations)指揮官薩爾茨曼將軍(Gen. Chance Saltzman)表示：「此次任為凸顯太空部隊聚焦太空探索合作，並在空軍部門內外為夥伴擴大深入太空的低成本途徑。」

太空 佛羅里達州 NASA

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